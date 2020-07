Polar Unite: Leichte Fitness-Uhr mit iPhone-Anbindung

Mit der Unite hat der finnische Hersteller Polar eine neue Fitness-Uhr mit iPhone-Anbindung im Programm. Die Polar Unite wird als wasserdicht beworben und ermöglicht die optische Pulsmessung am Handgelenk. Für die GPS-Ortung muss sie allerdings auf den Sensor des iPhones zurückgreifen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 149,95 Euro.

Der Hersteller bewirbt die Uhr als Allround-Accessoire, das sowohl bei Training und Sport unterstützen, als auch im Alltag und Ruhephasen unterstützen soll. Die Bedienung erfolgt über eine Kombination aus Touchscreen und einem Knopf.

Neben dem Aufzeichnen von sportlichen Aktivitäten und Trainings soll die Uhr auch mit geführten Workouts unterstützen. So verspricht Polar mit mit FitSpark individuell auf den Nutzer zugeschnittene, tägliche Trainingseinheiten. Die iPhone-Anbindung und Konfiguration der auf der Uhr erscheinenden Nachrichten erfolgt über die Trainings-App Polar Flow.

Laut Polar hat die Uhr eine Akkulaufzeit von bis zu vier Tagen bzw. bis zu 50 Stunden im Trainingsmodus mit verbundenem iPhone-GPS. Die Polar Unite sollte von kommender Woche an in den Farben Schwarz, Weiß, Pink und Blau im Fachhandel verfügbar sein. Als Zubehör bietet Polar Wechselarmbänder in verschiedenen Farben an.