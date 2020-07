Apple Arcade: Diese Woche gibt’s Updates statt Neuvorstellungen

Statt Neuerscheinungen gibt es bei Apple Arcade diese Woche Updates: Apple weist auf neue Feature-Updates für sechs der beliebtesten Spiele dort hin. Mit den neuen Versionen stellen die Entwickler zusätzliche Funktionen und Spielinhalte bereit, die Abonnenten neue Anreize bieten sollen.

Die durchweg positiven Nutzerbewertungen für Lego Brawls, Sneaky Sasquatch, Legend of the Skyfish 2, Frogger in Toy Town, Manifold Garden und Skate City, zeugen von der Beliebtheit der sechs Titel und diese Woche können sich Apple Arcade-Nutzer über frischen In-Game Content für noch mehr Abenteuer-, Action- und Rätselspaß freuen – da es bei Apple Arcade keine Werbung oder In-App-Käufe gibt, sind sämtliche Updates und neue Inhalte für Abonnenten stets kostenlos.