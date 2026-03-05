Grusel-Adventure „Little Nightmares“ kostenlos bei Epic

Der Epic Games Store für iOS kann wieder mit einem attraktiven Gratisspiel aufwarten. Die normalerweise 8,99 Euro teure Mobilversion des Grusel-Adventures Little Nightmares lässt sich dort eine Woche lang kostenlos laden.

Bei „Little Nightmares“ handelt es sich um ein Adventure-Spiel von Bandai Namco, das ursprünglich nur für PC und Spielekonsolen erhältlich war und vor drei Jahren auch für das iPhone erschienen ist. Beim Erstellen der iOS-Version haben die französischen Publisher Playdigious mitgewirkt, die für zahlreiche weitere erfolgreiche Portierungen von Spielen für Mobilgeräte stehen.

Im Mittelpunkt von „Little Nightmares“ steht die Figur Six, ein Kind, das aus einem geheimnisvollen Ort namens „Schlund“ entkommen muss. Dabei handelt es sich um eine düstere Umgebung, die an ein Puppenhaus erinnert, das zugleich als Gefängnis und als labyrinthartige Spielwelt dient. Ziel ist es, sich daraus zu befreien. Auf dem Weg dorthin begegnet die Hauptfigur verschiedenen Gestalten und Hindernissen.

Rätsel und Geschicklichkeit

Als Spieler bewegt man sich in „Little Nightmares“ durch eine Reihe von Räumen und Gängen, in denen man klettern, schleichen oder sich verstecken muss. Gleichzeitig gilt es, kleinere Rätsel zu lösen, um in neue Bereiche vorzustoßen. Das Spiel kombiniert dabei Elemente aus Plattformspielen und klassischen Adventure-Titeln.

Die Atmosphäre wird vor allem durch die visuelle Gestaltung und das Sounddesign geprägt. Beide sollen dazu beitragen, eine düstere und teilweise verstörende Spielwelt zu erzeugen, die an typische Motive aus Kindheitsängsten erinnert.

Für Mobilgeräte und Controller optimiert

Für die mobile Veröffentlichung wurde das Spiel nach Angaben der Entwickler an die Bedienung auf Touch-Geräten angepasst. Dazu gehört neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche auch die Unterstützung von externen Controllern.