Podcast-Tipp: Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story

Kim Dotcom war Deutschlands berühmtester Computer-Nerd, dann der superreiche Betreiber der Plattform Megaupload und heute ein von der US-Justiz Gejagter. Die Bilder seiner Festnahme in Neuseeland gingen um die Welt. Muss Kim Dotcom für den Rest seines Lebens ins Gefängnis? Und was hat sein Fall mit der Freiheit des Internets zu tun?

Janne Knödler, Benedikt Dietsch, Simon Garschhammer und André Dér-Hörmeyer gehen dem Phänomen Kim Dotcom in ihrem Podcast auf den Grund , sprechen mit Weggefährten, graben sich durch Archive und beweisen guten Geschmack bei der akustischen Untermalung der kurzweiligen Audio-Dokumentation. Wir haben uns in nur zwei Tagen durch die verfügbaren Folgen gehört und empfehlen euch den Zugriff.

Statt sich als unscheinbarer Yuppie im Startup zu platzieren, fiel der exzentrische Jung-Unternehmer Ender der 1990er-Jahre jedoch durch wilde Partys, einen völlig überzogenen Lifestyle, arrogante Fernsehauftritte und nicht ganz saubere Geschäfte auf, die letztlich zur Gründung des Sharehosters Megaupload führten, der Kim Dotcom in der Hochzeit der schwarzkopierten Filme Millionen in die Kasse spülte.

Und dieses wird von Kim Dotcom dominiert. Dem 1974 geborenen Kieler, der sich erfolgreich als Hacker der ersten Stunde vermarktete und die so gewonnene Medienaufmerksamkeit in wirtschaftlichen Erfolg verwandelte.

Ganz klare Empfehlung: Der Bayerische Rundfunk hat mit „ Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story “ eine Podcast-Serie veröffentlicht, die direkt in gesamter Länger zur Verfügung steht und euch auf eine Reise in die 90er-Jahre mitnimmt.

