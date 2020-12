Podcast-Tipp: Bargeld, Karte oder App? Abschied von Münzen und Scheinen.

Das Sendungs-Format „Hintergrund“ nutzt der Deutschlandfunk seit Jahren für kompakt recherchierte Themen-Schwerpunkte. Die 15 Minuten langen, täglich zu den unterschiedlichsten Themen ausgestrahlten Sendungen sind nie prätentiös, stets faktentreu und halten sich auch bei kontroversen Themen mit Bedacht zurück. Das Deutschlandradio informiert ohne die Gier nach Sensationen zu befriedigen.

Aktuell wiederholt der Radiosender unter der Überschrift „Bargeld, Karte oder App? Verabschieden wir uns langsam von Scheinen und Münzen?“ eine Ausstrahlung vom September, die wir hier mitlesenden Apple Pay-Nutzern gerne ans Herz legen möchten.

Positive und negative Auswirkungen des Wandels

Selbst auf Bequemlichkeit bedacht, hat der kurze Rundumschlag unseren Horizont erweitert und unter anderem daran erinnert, dass der langsame Bargeld-Rückzug erhebliche Auswirkungen auf Straßenmusiker, Obdachlose und all jene Mitmenschen hat, die auf Kleingeldspenden angewiesen sind.

Auch die Bargeld-Nutzung als Schutz vor Strafzinsen (gegen Inflation helfen die Scheine unterm Kopfkissen ja bekanntlich nicht) hatten wir so nicht auf dem Schirm.

China, Schweden und Deutschland

Zudem wirft die diesmal knapp 20 Minuten lange Sendung von Cataline Schröder einen Blick auf die mittelbaren Auswirkungen der gerade in Coronazeiten deutlich an Fahrt aufnehmenden, kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten. Wirft neugierige Blicke nach China und Schweden und erinnert daran, wer von der neuen Lust an Apple Pay und Co. profitiert bzw. warum in Deutschland mal wieder alles ganz anders läuft als sonst wo in Europa.

Grundsätzlich darf das Abo des Hintergrund-Podcasts empfohlen werden, auch wenn es viele Sendungen vielleicht nicht in den persönlichen Interessen-Cocktail schaffen. Die, die euch interessieren laufen mit so einer Informationsdichte auf, dass euch die Viertelstunde hier oft umfassender informiert als eine 2-Stunden-Talk-Sendung am Freitag.