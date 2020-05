Podcast-App Overcast: Schnellere Downloads und Streaming auf der Apple Watch

Die Podcast-App Overcast kann mit deutlichen Verbesserungen im Bereich der Apple-Watch-Unterstützung punkten. Der Beschreibungstext der aktuellen Version spricht bescheiden von „zuverlässigeren Apple Watch Downloads“. Wie der Entwickler mitteilt, lädt die App neue Episoden nun allerdings nicht nur deutlich schneller, sondern kann auch direkt über das Mobilfunknetz streamen.

Latest update improves how episodes sync to Apple Watch for standalone playback.

Old way: phone transferred episodes slowly over Bluetooth when Watch was charging.

New way: Watch now downloads episodes directly over Wi-Fi when charging, or streams (☁️) over Wi-Fi or cellular!

— Overcast (@OvercastFM) May 8, 2020