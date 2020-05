Neu im App Store: The_Otherside und Door Kickers

Mit The_Otherside hält Apple Arcade in dieser Woche wieder ein kleines Bonbon für Abonnenten bereit. Die dahinterstehenden Spiele-Publisher „The Label“ haben mit What the Golf? bereits einen ausgesprochen erfolgreichen Apple-Arcade-Titel im Portfolio.

The_Otherside ist ein rundenbasiertes strategisches „Brettspiel“ im Retro-Stil, bei dem ihr die Fäden im Überlebenskampf der Protagonisten in einer zerstörten Stadt zieht. „Gelingt es dir, das Leben in der Stadt zur Normalität zurückzuführen?“

Door Kickers jetzt auf dem iPhone

Ähnliche Perspektive mit etwas mehr Action und ohne Abo bietet Door Kickers. Das kommt euch bekannt vor? Kein Wunder: Das Spiel ist seit fünf Jahren für das iPad erhältlich und jetzt erst haben sich die Entwickler dazu durchgerungen, den Titel auch auf dem iPhone spielbar zu machen. Hier seid ihr aus der Vogelperspektive für ein Einsatzteam verantwortlich, und müsst im Verlauf von 80 Einzelmissionen nicht nur Türen eintreten.

Door Kickers ist eine Premium-App und kostet 5,49 Euro. Wer bereits die iPad-Version besitzt, erhält das Update zur Universal-App kostenlos.