Zweite Kompagnon-App: Plex führt neue Foto-Anwendung ein

Die Macher des Mediencenters Plex, eine Plattform für die Verwaltung und das Streaming verschiedener Medien, richtet seinen Fokus neu aus. Die Haupt-Applikation, die bislang Filme, Serien, Musik und Fotos unterstützte, wird künftig stärker auf Videos ausgerichtet.

Neue Foto-App: Plex Photos

Musik- und Fotofunktionen werden in eigene Apps ausgelagert. Ziel der Umstellung sei es, die Plex-App schneller und übersichtlicher zu machen. Hintergrund sind interne Daten, wonach Musik und Fotos nur von einem kleinen Teil der Nutzer verwendet werden. So gaben die Entwickler an, dass Musik monatlich von 2,5 Prozent und Fotos nur von 0,2 Prozent der Nutzer aufgerufen würden.





Im Zuge dieser Neuausrichtung hat Plex die neue „Plex Photos“-App vorgestellt, die sich aktuell in der Beta-Phase befindet. Die App ist für iOS und Android verfügbar und soll ein einfacheres und fokussiertes Erlebnis beim Verwalten und Betrachten von Fotos ermöglichen, die auf einem Plex Media Server gespeichert sind. Nutzer der Beta-Version werden ermutigt, Feedback zu geben, damit die App bis zur finalen Freigabe im vierten Quartal 2024 noch verbessert werden kann.

Bereits zuvor hat Plex mit der App „Plexamp“ eine eigene Musik-App eingeführt, die spezielle Funktionen für Musikliebhaber bietet, wie individuelle Radiosender und Offline-Hören. Der Erfolg von Plexamp hat das Unternehmen bestärkt, auch für Fotos eine separate Anwendung zu entwickeln.





Unterstützung für Entwickler

Neben den neuen Apps will Plex auch die Entwickler-Community stärker einbinden. Durch offene APIs wird es Entwicklern ermöglicht, eigene Anwendungen für den Plex Media Server zu entwickeln. So können künftig zusätzliche Medienformate wie E-Books oder Podcasts unterstützt werden. Diese Erweiterungen sollen die Plattform flexibler und vielseitiger machen.

Der Übergang zu den spezialisierten Apps soll bis Anfang 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin werden Musik- und Fotofunktionen aus der zentralen Plex-App schrittweise entfernt, während die neuen Apps weiterentwickelt werden. Die Nutzung aller Plex-App setzt das Vorhandensein eines Plex-Medienservers voraus.