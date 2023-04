Playlist-Umzug von Spotify zu Apple Music: Playlisty nimmt 4 Euro

Dies geschieht Song für Song und benötigt einige Sekunden. Zudem kann es vorkommen, dass einzelne Tracks bei Apple Music nicht gefunden werden. Ist dies der Fall zeigt Playlisty dies eindeutig an und lässt euch so wissen wo vielleicht noch mal von Hand nachgeholfen werden muss.

Nach dem ersten Start Will Playlisty sowohl mit Apple Music als auch mit Spotify verbunden werden. Ist dies geschehen, liest die App alle bei Spotify gesicherten Inhalte aus und zeigt diese in einer Wiedergabelisten-Übersicht an. Hier lassen sich dann alle (oder auch nur ausgesuchte) Playlisten zu Apple Music übertragen.

Insert

You are going to send email to