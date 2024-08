EcoFlow Power Hat: Sonnenschutz mit Ladestecker fürs iPhone

In der vergangenen Woche hat uns EcoFlow mit einem USB-C-Netzteil überrascht. Aber gegen das neueste Produkt im Portfolio des hauptsächlich für seine Powerstations und Balkonkraftwerke bekannten Herstellers ist dieser Ladestecker geradezu langweilig. Der EcoFlow Power Hat kombiniert eine Kopfbedeckung mit der Möglichkeit, Smartphones und dergleichen mithilfe der im Hut integrierten Solarmodule aufzuladen.

Eine Idee, die Menschen, die sich dauerhaft in der Stadt aufhalten, möglicherweise als Spinnerei abtun werden. Für Outdoor-Fans könnte der Solarhut von EcoFlow aber eine durchaus interessante Option darstellen. Dementsprechend bewirbt der Hersteller den Neuzugang in seinem Produktportfolio auch als besonders attraktiv für Wanderer, Angler oder auch lange Tage am Strand.

Solar-Ladegerät „zum mitnehmen“

Die acht in den Hut integrierten Solarpanels sind so ausgelegt, dass sie sich zumindest teilweise stets in gutem Winkel zum einfallenden Sonnenlicht befinden. Im optimalen Fall soll sich damit ein Smartphone innerhalb von drei bis vier Stunden aufladen lassen. Aber auch wenn dieser Idealwert nicht erreicht wird, bringt das EcoFlow-Konzept in jedem Fall einen attraktiven Zusatznutzen für eine gegen die Sonne schützende Kopfbedeckung.

Der Power Hat ist mit je einem Anschluss für USB-A und USB-C ausgestattet, was auch das gleichzeitige Laden von zwei Geräten ermöglicht. Neben Smartphones kann man damit beispielsweise auch kleinere elektronische Geräte wie Nackenventilatoren oder Bluetooth-Kopfhörer betreiben.

Auch bei leichtem Regen verwendbar

Der Hut ist nur 370 Gramm schwer und lässt sich einfach zusammenfalten und im Rucksack verstauen. Der Hersteller betont insbesondere die Widerstandsfähigkeit seines Power Hat. Dank seiner Zertifizierung nach IP65 ist der EcoFlow-Hut gegen Wasser und Staub geschützt und kann auch bei leichtem Regen verwendet werden.

Bislang bietet EcoFlow seinen Solar Power Hat nur in den USA an. Die Produktneuheit wird dort in zwei verschiedenen Größen zum Einführungspreis von 79 Dollar angeboten – als regulären Preis nennt EcoFlow 129 Dollar. Mit einer Markteinführung in Deutschland darf man in den nächsten Monaten rechnen.