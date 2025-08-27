Mit Akku kann man sparen
Dynamische Stromtarife werden bald im 15-Minuten-Takt abgerechnet
Es ist schwierig, über dynamische Strompreise zu schreiben, ohne dabei Tibber zu erwähnen. Nach unserer Einschätzung ist Tibber derzeit der bekannteste Anbieter solcher Tarife. Wir wollen aber keine Werbung machen, daher berichtet gerne in den Kommentaren von euren Erfahrungen mit anderen Anbietern.
Auf Tibber kommen wir zu sprechen, weil der Anbieter seine Vorbereitung für die Umstellung auf viertelstündliche Preise weitgehend abgeschlossen hat. In der Tibber-App lässt sich bereits ein neues Preis-Widget aktivieren, das von Oktober an automatisch den Preisverlauf im 15-Minuten-Takt zeigt. Die Basis hierfür schafft eine EU-Richtlinie, die ab dem 1. Oktober den Handel an der Europäischen Strombörse (EPEX) in diesem Rhythmus vorschreibt. Bislang wurden die Preise einmal pro Stunde aktualisiert.
Tarifwechsel will wohl überlegt sein
Das kann für Verbraucher positiv sein, muss es aber nicht. Daher sprechen wir auch keinesfalls eine pauschale Empfehlung für die Nutzung von dynamischen Strompreisen aus. Interessant wird das Ganze nur, wenn ihr den Strombezug mit eigener Solarproduktion und einer Speichermöglichkeit kombinieren könnt. Und auch dann empfehlen wir, einen Tarifwechsel in Ruhe und umfassend durchzurechnen.
Ohne ausreichend großen Akku fährt man mit klassischen Standardtarifen meist besser. Wer einen dynamischen Stromtarif nutzt, kann die Energie zwar an sonnigen oder auch windigen Tagen zu sehr günstigen Preisen beziehen, muss jedoch vor allem in den Abendstunden und am frühen Morgen Spitzen überbrücken, zu denen die Kilowattstunde durchaus auch deutlich über 50 Cent kosten kann.
Sparpotenzial theoretisch auch ohne Solar
Noch interessanter werden solche Tarife in Verbindung mit der mittlerweile von etlichen Akku-Anbietern bereitgestellten Möglichkeit zur bidirektionalen Nutzung. Ihr könnt eure Stromspeicher dann nämlich nicht nur über die Solaranlage, sondern auch über die Steckdose füllen. Die Hersteller der Akkus versprechen hier inzwischen sehr niedrige Verlustraten von deutlich unter zehn Prozent. In der Theorie könnte man sich sogar nur einen Akku kaufen und komplett auf das Solarsystem verzichten, wenn man diesen dann zu den täglichen Tiefstpreisen füllt und den gespeicherten Strom dann verwendet, wenn dieser im Bezug am teuersten ist.
Diese Optionen öffnen dann auch jede Menge Türen im Bereich der Heimautomatisierung. Abseits von engagierten Lösungen wie Home Assistant dürfte hier auch bei einfacheren Systemen wie Apple Home in nächster Zeit noch einiges passieren.
Wer eine Solaranlage hat, kein Balkonkraftwerk, sollte die Finger von dynamischen Stromanbietern lassen, er ist recht, wenn man im Winter mit einer Wärmepumpe heizt, man fährt mit einem festen Arbeitspreis pro Kilowattstunde besser als dynamisch, weil genau im Winter, wenn man viel Strom verbraucht, ist es dann am teuersten
lustig, genau das wollte ich auch gerade schreiben. Mit PV Finger weg von den dynamischen Stromtarifen.
Das stimmt so leider nicht. Die PV-Anlage bringt im Winter fast nichts und mit einem dynamischen Tarif lässt sich der PV-Akku das ganze Jahr über sinnvoll nutzen
RABOT Energy bietet bald einen Stromspeicher an, den man mit einem dynamischen Tarif aufladen und nutzen kann. Aktuell gibt es hierfür eine Warteliste.
Ich nutze den Anbieter seit gut 2 Jahren und hatte immer eine gute Abrechnung.
Ach und der Stromspeicher kostet Nix? Damit wird sogar der günstigste Tarif extrem teuer!
RABOT hat es in 8 Wochen leider nicht geschafft eine Anbieterwechsel durchzuführen :-/
Bin jetzt wieder bei einem fixen Tarif mit 29,25 ct / kWh gelandet.
Ihr sprecht aber von einer PV-Anlage OHNE Batteriespeicher, oder? Mit Speicher lädt man dann eben nachts auf, wenn es billig ist und verbraucht den Strom aus seinem Speicher, wenn er teuer ist.
Ich verwende Tipper seit circa eineinhalb Jahren.
Ich habe keine Solaranlage, aber ein E-Auto.
Mein E-Auto hat eine 80 kW Batterie und die lade ich dann, wenn der Strompreis niedrig ist.
Zu mindestens in den letzten Monaten gab es immer wieder Zeiten, wo das Kilowatt mit 0,20 € oder niedriger abgerechnet wurde.
Zudem läuft meine Waschmaschine und meine Spülmaschine dann wenn der Strompreis niedrig ist.
Gesteuert wird das ganze über Routinen in Home Assistant.
Somit habe ich die Hauptverbraucher zu günstigen Zeiten in Nutzung.
Wow Du hast also dein eigenständiges Leben an Großfirmen angepasst. Wie willenlos kann man sein und noch stolz drauf? Erinnerst Du dich noch an die Zeit, als unser Stromnetz noch funktionierte und es keine Rekorde an Redispatchmaßnahmen gab?
Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen endliche fossile Energieträger verbrannt oder Atome gespaltet wurden. Leider gibt es noch immer kein Endlager für die genutzten Brennstäbe.
*Tibber *kWh *Zumindest *die Kilowattstunde
Ein Jahr Tibber, erster Winter einwandfrei, jeden zweiten Tag im Winter konnte man den Akku für 15-20Cent/kWh vollladen und mit PV samt Akku gut über 1-2Tage kommen.
Im vergangenen Winter absolut nicht mehr der Fall. An insgesamt 3-5 Tagen zw Nov-Feb gab es Tage an denen der Strompreis mal unter 30Cent pro kWh war. Das ist absoluter Blödsinn und hat nichts mehr mit dynamischem und cleveren Steomtarif zu tun!
Seit Feb 25 sind wir im Übergangstarif von Octopus mit dem Intelligent Go Tarif und bezahlen den ganzen Tag 28Cent/kWh.
Smartmeter-Gateway wurde von Octopus schon eingebaut (auch mit weiterem Erzeugungzähler für die PV-Anlage, und Zweirichtungszähler mittlerweile kein Problem), zum kommenden Winter sollte der Tarif dann funktionieren: jeden Tag 0-5Uhr 18,74Cent/kWh, restliche Zeit um die 30Cent/kWh.
Zusätzlich kommt noch dazu, wenn Octopus 5x im Monat das Auto smart lädt, erhält man eine 30€ Gutschrift. Im Übergangstarif sind es 10€.
Man braucht sich ja nicht zu wundern, wenn in Deutschland während der Dunkel – und Windflaute die Gas – und Kohlekraftwerke auf Hochtouren laufen. Was meinst du warum die nordeuropäischen Länder sauer sind auf die deutsche Energiepolitik. Der teuerste Erzeuger bestimmt den Börsenpreis.
Schaut euch mal 1komma5Grad an, die bieten ein Komplettpaket aus Solar, Wärmepumpe / Klima und Dynamischem Stromtarif so wie einer KI gesteuerten Speicherlösung die auf Grundlage der Wetter und Strompreisdaten entscheidet wie der Strom eingespeist, gespeichert oder verbraucht wird. Sowohl der eigen Produzierte als auch der eingekaufte. Haben uns heute ein Angebot geholt welches sich gegenüber anderer Anbieter durchaus sehen lassen kann.
Hi, ich habe eine PV Anlange und eine Speicher und überlege gerade auf einen solchen Tarif umzustellen. Ich habe mir dazu Ostrom mal angesehen. Hier ist zu erwähnen das man dort nur das bezahlt was man verbracht. Also in den Sommermonaten zahlt man dort nur die Grundgebühr keine Abschlag. Hat einer von euch auch schon Erfahrung mit diesem Anbieter?
Nur dem fixen/starren Tarif, der bei mir (53332) sehr günstig ist, läuft alles glatt mit dem Anbieter.
Aber wo kann ich das Widget für 15min Strompreise aktiveren ?
Findest du in der App unter „Du“ und dann weiter unten „Tibber Labs“, dort kannst du dann das Widget aktivieren.
Ich habe Tibber seit 2 Jahren und prinzipiell zufrieden.
Unzufrieden bin ich aber mit den teuersten Strompreisen von Deutschland, nämlich in Hamburg. Minimal 25 Cent, über den Monat insgesamt eher 35-40 Cent pro kwh. Durch die ganzen teuren Nebenkosten, ist es recht teuer. Fixpreise sind noch teurer bei mir.
Bei Priwatt sind die Preise günstiger und man bekommt aktuell das notwendige SmartMeter kostenlos eingebaut