Werbung in ChatGPT: OpenAI schließt Anzeigen nicht aus
OpenAI erwägt laut Produktchef Nick Turley eine vorsichtige Öffnung von ChatGPT für Werbeformate. In der aktuellen Folge des Decoder-Podcasts sprach Turley über die künftige Ausrichtung des KI-Produkts und stellte in Aussicht, dass Werbung unter bestimmten Bedingungen möglich sein könnte. Eine Sprachregeleung die wir bereits Ende 2024 gehört haben.
Nur ein kleiner Teil zahlt für ChatGPT Plus
Aktuell nutzten rund 700 Millionen Menschen weltweit ChatGPT, doch nur ein kleiner Teil davon zahlt für den Dienst. Die überwiegende Mehrheit verwendet die kostenlose Version, was langfristig die Frage nach einer tragfähigen Monetarisierung aufwirft.
Zwar zeigte sich Turley überzeugt vom Potenzial der bestehenden Abo-Modelle, doch bei weiterem Nutzerwachstum könnten zusätzliche Einnahmequellen nötig werden. Werbung sei eine davon, auch wenn OpenAI laut Turley großen Wert darauf lege, dass Inhalte weiterhin ausschließlich im Interesse der Nutzer ausgespielt würden. Sollte Werbung integriert werden, wolle man sicherstellen, dass diese „geschmackvoll“ sei und keine Drittinteressen das Antwortverhalten der KI beeinflussten. Eine endgültige Entscheidung dazu sei jedoch noch nicht gefallen.
Personalisierte Empfehlungen
Ein weiterer denkbarer Weg sei laut Turley eine Umsatzbeteiligung bei Einkäufen, etwa durch Empfehlungslinks zu Produkten. Entsprechende Affiliate-Partnerschaften werden bereits in Zusammenarbeit mit ausgewählten Unternehmen getestet. Dabei sei es entscheidend, dass ChatGPT Empfehlungen unabhängig und auf Basis der Nutzerbedürfnisse ausspreche. Eine Einflussnahme durch Provisionen solle ausgeschlossen bleiben.
So in etwa: ChatGPT-Antworten mit Werbeunterbrechungen
Turley betonte, dass solche Funktionen nur dann dauerhaft implementiert würden, wenn sie dem Nutzer einen klaren Mehrwert böten. Insbesondere in beratungsintensiven Bereichen wie Immobilien oder Fahrzeugkauf sehe OpenAI Potenzial, das klassische E-Commerce-Angebote bislang nicht ausreichend abdeckten.
Eine konkrete Entscheidung zur Einführung von Werbung in ChatGPT steht noch aus. OpenAI wolle aber Optionen offenhalten, um die langfristige Finanzierung des Angebots zu sichern, ohne die Integrität des Produkts zu gefährden.
Auf die Kooperation mit Apple angesprochen erklärt Turley:
It’s great. I’m really excited about what we’re doing together. I think it’s a long-term partnership, but I am so excited about bringing AI — hopefully our models, but just AI more generally — into all corners of iOS.
Fair. Ich schließe meine Kündigung auch nicht aus.
Dann geht es zum nächsten Chatbot mit Werbung. Lokal hosten wirst du ja sicherlich nicht.
+1
Dann werden sie leider genauso enden wie alle anderen, die ihre Produkte mit Werbung zugemüllt haben.
Werbung ist zu einer regelrechten Seuche geworden.
Wir haben uns von einer Bedarfdeckungsgesellschaft zu einer Bedarfweckungsgesellschaft entwickelt. Ich weiß nicht wer das gesagt hat, aber der Spruch triffts (;
Sehr schön, das trifft es – gleich mal gemerkt :)
Und es geht los. Aktuell ist es so schön ohne Werbung. Bald wird man wieder zugespamt und technisch gesehen wird es sehr schwer sie zu blockieren….
Hey, hier dein überarbeiteter Text, um den du mich gebeten hast, und ich habe dir ein tolles neues Waschmittel auf die Einkaufsliste hinzugefügt.
Find ich jetzt nicht schlimm.
Ich schon, ist ja nur der Anfang.
Ich finde Chat GPT durchaus interessant und nutze es gelegentlich. Etwa 1-2 Mal im Monat lasse ich auch ein Bild nach genauen Vorstellungen erstellen und nähere mich dem Wunschergebnis über weitere Prompts. Das ist manchmal etwas müßig in der kostenfreien Variante. Aber 23 € pro Monat für das bisschen wiederum, ist mir viel zu viel.
Bei 2,99€ würde ich wahrscheinlich schon lange ein Abo dafür abgeschlossen haben und würde es wahrscheinlich sogar phasenweise ein wenig mehr nutzen. Der aktuelle Preis ist einfach abschreckend.
Der Preis ist der Nutzung angepasst – wer es wenig nutzt zahlt sogar gar nichts. Bisher finde ich es sehr fair.
Ich nutze ChatGPT mindestens 5 mal täglich, meistens die Thinking Modelle und nutze daher die Plus Variante. Es hat bei mir das „Googeln“ fast vollständig ersetzt und ich komme dadurch viel schneller zu den Antworten, die ich suche. Dadurch spare ich mir Lebenszeit, die mir das Geld wert ist.
Wenn man wieder googelt nach langer Chat GPT Tagen kommt man sich immer so vor als ob man in die Steinzeit zurückgeht. Dann noch die Gemini Dinger die oftmals falsch sind. Hahaha