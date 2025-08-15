Werbung in ChatGPT: OpenAI schließt Anzeigen nicht aus

OpenAI erwägt laut Produktchef Nick Turley eine vorsichtige Öffnung von ChatGPT für Werbeformate. In der aktuellen Folge des Decoder-Podcasts sprach Turley über die künftige Ausrichtung des KI-Produkts und stellte in Aussicht, dass Werbung unter bestimmten Bedingungen möglich sein könnte. Eine Sprachregeleung die wir bereits Ende 2024 gehört haben.

Nur ein kleiner Teil zahlt für ChatGPT Plus

Aktuell nutzten rund 700 Millionen Menschen weltweit ChatGPT, doch nur ein kleiner Teil davon zahlt für den Dienst. Die überwiegende Mehrheit verwendet die kostenlose Version, was langfristig die Frage nach einer tragfähigen Monetarisierung aufwirft.

Zwar zeigte sich Turley überzeugt vom Potenzial der bestehenden Abo-Modelle, doch bei weiterem Nutzerwachstum könnten zusätzliche Einnahmequellen nötig werden. Werbung sei eine davon, auch wenn OpenAI laut Turley großen Wert darauf lege, dass Inhalte weiterhin ausschließlich im Interesse der Nutzer ausgespielt würden. Sollte Werbung integriert werden, wolle man sicherstellen, dass diese „geschmackvoll“ sei und keine Drittinteressen das Antwortverhalten der KI beeinflussten. Eine endgültige Entscheidung dazu sei jedoch noch nicht gefallen.

Personalisierte Empfehlungen

Ein weiterer denkbarer Weg sei laut Turley eine Umsatzbeteiligung bei Einkäufen, etwa durch Empfehlungslinks zu Produkten. Entsprechende Affiliate-Partnerschaften werden bereits in Zusammenarbeit mit ausgewählten Unternehmen getestet. Dabei sei es entscheidend, dass ChatGPT Empfehlungen unabhängig und auf Basis der Nutzerbedürfnisse ausspreche. Eine Einflussnahme durch Provisionen solle ausgeschlossen bleiben.



So in etwa: ChatGPT-Antworten mit Werbeunterbrechungen

Turley betonte, dass solche Funktionen nur dann dauerhaft implementiert würden, wenn sie dem Nutzer einen klaren Mehrwert böten. Insbesondere in beratungsintensiven Bereichen wie Immobilien oder Fahrzeugkauf sehe OpenAI Potenzial, das klassische E-Commerce-Angebote bislang nicht ausreichend abdeckten.

Eine konkrete Entscheidung zur Einführung von Werbung in ChatGPT steht noch aus. OpenAI wolle aber Optionen offenhalten, um die langfristige Finanzierung des Angebots zu sichern, ohne die Integrität des Produkts zu gefährden.

Auf die Kooperation mit Apple angesprochen erklärt Turley: