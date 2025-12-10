„Planet of Lana“ erscheint für iPhone und iPad

Mit Planet of Lana steht ab sofort ein Sci-Fi-Abenteuer für iPhone und iPad zur Verfügung, das auf Erkundung, Rätsel und vorsichtiges Vorgehen setzt. Spieler begleiten das Mädchen Lana und ihren tierischen Gefährten Mui auf einer Suche nach ihrer entführten Schwester.

Die Handlung spielt auf einem fremden Planeten, der früher von einem Gleichgewicht zwischen Menschen, Tieren und Natur geprägt war. Dieses Gleichgewicht ist gestört, seit eine anonyme Maschinenmacht die Kontrolle übernommen hat.

Im Mittelpunkt steht jedoch nicht ein militärischer Konflikt, sondern die Reise durch eine sich verändernde Welt und der Versuch, ihre ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen. Die Umgebungen sind handgemalt und zeigen offene Landschaften, fremde Bauwerke und bedrohliche Kreaturen, die den Weg immer wieder erschweren.

Rätsel, Kooperation und mobile Anpassungen

Das Spiel verzichtet weitgehend auf direkte Kämpfe. Stattdessen lösen Spieler Umgebungsrätsel, lenken Gegner ab und nutzen das Zusammenspiel zwischen Lana und Mui. Der tierische Begleiter kann Objekte erreichen, die für die Spielfigur unzugänglich sind, und hilft beim Überwinden von Hindernissen. Viele Situationen lassen sich nur durch Beobachtung und gutes Timing bewältigen.

Die mobile Version wurde technisch angepasst. Eine überarbeitete Benutzeroberfläche ermöglicht die vollständige Touchscreen-Steuerung. Zusätzlich werden Game Center Erfolge unterstützt, ebenso die Cloud Speicherung zum geräteübergreifenden Fortsetzen des Spielstands. Auch externe Controller mit MFi Standard werden erkannt.

Veröffentlicht wurde die Umsetzung vom französischen Publisher Playdigious, der sich auf hochwertige Umsetzungen von Indie Spielen für mobile Plattformen spezialisiert hat.

Das Spiel benötigt rund 3,1 Gigabyte Speicherplatz und setzt mindestens iOS 15.6 voraus. Der Preis liegt bei 8,99 Euro im klassischen Premium-Modell. Damit richtet sich das Angebot an Spieler, die ein ruhiges Abenteuerspiel mit Rätselanteil und stimmiger Präsentation auf dem Smartphone oder Tablet erleben möchten.

