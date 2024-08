Pixel 9 und Pixel 9 Pro: Das ist Googles iPhone-16-Konkurrenz

Wenige Wochen vor der anstehenden Präsentation des iPhone 16 hat der Suchmaschinen-Anbieter Google jetzt seine neue Pixel 9-Serie vorgestellt, die aus den Modellen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und dem faltbaren Pixel 9 Pro Fold besteht. Eines der wichtigsten Verkaufsargumente: die integrierte Verfügbarkeit fortschrittlicher KI-Funktionen.

Das Industriedesign der Pixel 9-Serie zeichnet sich durch seidenmatte Glasrückseiten und polierte Metallseiten aus, die in den Farbvariationen Porcelain, Rose Quartz, Hazel und Obsidian angeboten werden. Die Geräte verfügen auch in diesem Jahr über die inzwischen charakteristische Kameraleiste.

Ein reguläres und zwei Pro-Modelle

Das Pixel 9 ist mit einem 6,3-Zoll-Display ausgestattet, das laut Google 35 Prozent heller ist als das Display des Vorgängermodells. Die Kamera wurde ebenfalls verbessert: Das Ultraweitwinkelobjektiv verfügt nun über 48 MP anstatt der 12 MP des Vorgängers. Zudem wurde die Frontkamera mit einem Autofokus ausgestattet, um schärfere Selfies zu ermöglichen. Google gibt an, dass die Akkulaufzeit des Pixel 9 bei aktiver Nutzung im Vergleich zum Pixel 8 um etwa 20 Prozent verlängert wurde.

Zwei Modelle der Serie, das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL, unterscheiden sich hauptsächlich durch die Größe des Displays und des Akkus, während die technischen Spezifikationen der Pro-Geräte ansonsten gleich bleiben. Im Gegensatz zum regulären Pixel 9, das über maximal 12 GB RAM und 256 GB Speicher verfügt, kommen die Pro-Geräte auf 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher.

Gemini liefert KI-Funktionen

Eine zentrale Neuerung in der Pixel 9-Serie ist die Integration von erweiterten KI-Funktionen, die durch die verbauten Tensor G4-Prozessoren ermöglicht werden. So sollen alle Modelle der Serie in der Lage sein, mithilfe der Gemini Nano-Technologie Text, Bilder und Audio auszuwerten.

Im Bereich der Fotografie hat Google etwa die neue Funktionen wie „Mich hinzufügen“ eingeführt, die es ermöglichen soll, alle Personen – einschließlich des Fotografen – auf Gruppenfotos abzubilden, indem sich die Personen nacheinander ablichten und dann zu einem Motiv zusammengesetzt werden.

Außerdem wurde die Panorama-Funktion überarbeitet, um auch bei schwachem Licht detaillierte Aufnahmen zu ermöglichen. Die Videofunktionen wurden ebenfalls verbessert, insbesondere im Hinblick auf Nachtaufnahmen und Zoommöglichkeiten.

Eine weitere KI-Funktion, Gemini Live, soll es ermöglichen, auf natürliche Weise mit der KI zu interagieren, etwa bei der Planung von Veranstaltungen oder alltäglichen Aufgaben. Während der Produktvorstellung versagt das neue Feature allerdings zweimal in Folge.

Von 899 Euro bis 1.899 Euro

Die neuen Smartphone-Modelle lassen sich ab sofort vorbestellen. Die Preise liegen bei 899 Euro für das Pixel 9, 1.099 Euro für das Pixel 9 Pro und 1.199 Euro für das Pixel 9 Pro XL. Das faltbare Google Pixel 9 Pro Fold wird für 1.899 Euro Angeboten. Alle Modelle sollen mit sieben Jahren Betriebssystem-, Sicherheits- und Funktionsupdates versorgt werden.