Beeline Moto II: Motorrad-Navi in neuer Generation

Die zweite Generation der Motorrad-Navigation von Beeline, das sogenannte Beeline Moto II, wurde bereits im Februar erfolgreich auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter vorfinanziert – nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten ist das neue Gerät inzwischen auch über den Shop des Anbieters für den Versand nach Deutschland verfügbar. Auf amazon.de hingegen wird nach wie vor die erste Generation angeboten.

Das Beeline Moto II ist ein Navigationsgerät, das speziell für Motorradfahrer entwickelt wurde – für Radfahrer hat Beeline das Velo II im Portfolio. Das kreisrunde Touchscreenmodul bietet eine Reihe von Navigationsfunktionen an. Wichtigstes Feature ist die Turn-by-Turn-Navigation, die durch klare visuelle Anweisungen unterstützt wird. Das Gerät ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter ein Modell mit einem Kunststoffgehäuse und zwei Varianten in Metalloptik.

In drei Ausführungen erhältlich

Das Beeline Moto II verfügt über ein hochauflösendes Farbdisplay mit einer entspiegelten und wasserabweisenden Beschichtung. Die Bedienung des Geräts ist selbstverständlich auch mit Handschuhen möglich.

Ein zentrales Merkmal des Beeline Moto II ist die verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden im Betrieb, was längere Touren ohne Nachladen ermöglichen soll. Das Gerät selbst wird über einen USB-C-Anschluss aufgeladen und wird von einer Vielzahl an Halterungen flankiert, um das Moto II an unterschiedlichen Motorrädern zu befestigen.

Technisch basiert das Beeline Moto II auf einer Kombination aus verschiedenen Sensoren, neben dem GPS-Modul ist auch ein Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop und ein Magnetometer vorhanden. Das Gerät ist außerdem gemäß IP67-Standard wasser- und staubdicht und kostet 229 Euro.

Applikation mit optionalem Plus-Abo

Für den Einsatz des Moto II ist eine Verbindung zu einem iPhone per Bluetooth und die Nutzung der App Beeline Bike Navigation erforderlich. Diese bietet ihre Basisfunktionen kostenlos an, bietet aber auch ein Plus-Abonnement für 4,49 Euro im Monat beziehungsweise 44,99 Euro pro Jahr. Das Plus-Abo beinhaltet: