Philips Hue jetzt offiziell mit Spotify-Integration

Philips Hue bietet die Möglichkeit zur Synchronisierung der Beleuchtung mit aktuell über Spotify abgespielter Musik jetzt für alle Nutzer an. Die Option wurde im September zunächst im Rahmen eines Beta-Programms bereitgestellt. In der neuen App-Version 4.7.0 findet sich die Zusatzeinstellung nun vollumfänglich integriert.

Insert

You are going to send email to