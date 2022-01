Piccolo: Gute Othello-App für iPhone und Mac runderneuert

Die kostenfrei ladbare Othello-Applikation Piccolo steht jetzt in Version 2 für Mac, iPhone und iPad zur Verfügung und setzt unter der Haube auf eine komplett neu geschriebene Game-Engine, die vom Entwickler Nadim Kobeissi vollständig neu in der Programmiersprache Rust geschrieben wurde. Eine Arbeitsleistung, die laut Kobeissi für eine bessere Performance, schnelle Reaktionen der AI und herausfordernde Duelle sorgen wird.

Computer-Gegner nun deutlich stärker

Unterm Strich soll die Othello-App nun etwa fünfmal schneller als bisher arbeiten. Auch die AI, gegen die ihr beim Spielen von Piccolo antretet, kann sich nach Angaben des Entwicklers nun mit bekannteren AIs wie SmartOthello und WZebra messen lassen und könne mittlerweile guten Gewissens als „verdammt stark“ bezeichnet werden.

Othello, mitunter auch als Reversi bekannt, ist ein klassisches Brettspiel für zwei Personen, das in seinen Anfangstagen auf vorhandenen Schachbrettern gespielt wurde und auf runde Spielsteine setzt, die sich ausschließlich in ihrer Farbe unterscheiden. Ein Spieler spielt die weißen Spielsteine, Gegner oder Gegnerin die schwarzen Spielsteine.

Auf einem Spielbrett mit acht mal acht Feldern sind beide Spieler dann abwechselnd am Zug und liegen ihre Steine so, dass vorhandene Spielsteine des Gegners eingeschlossen werden. Diese wechseln dann die Farbe und verwandeln sich so zu Spielsteinen der eignen Farbe. Der Spieler, der am Ende des Spiels dann die meisten Spielsteine in seiner Farbe auf dem Brett liegen hat, hat gewinnt.

Auch Online-Spiele möglich

Die Othello-Applikation von Nadim Kobeissi lässt sich kostenlos auf alle unterstützten Geräte laden und auf diesen Spielen. Der verfügbare In-App-Kauf schaltet zusätzliches Themes frei, die die grafische Anpassung der Spieloberfläche gestatten.

Die App ist auch in deutscher Sprache verfügbar und gestattet Online-Spiele mit freunden über den integrierten „Piccolo Online“-Dienst.