Neue Mophie-Powerstations: Go Rugged weiter konkurrenzlos

Der Listenpreis der Powerstation Go Rugged mit Luftkompressor betrug zur Markteinführung 219,95 Euro, aktuell bietet Mophie den Alleskönner bereits für 164 Euro an.

Mit Blick auf konkurrierende Angebote, wie etwa die kürzlich vorgestellten SAFUEL-Modelle , die teils bessere Leistungswerte zu noch günstigeren Preisen offerieren, hauen uns die beiden Neuveröffentlichungen nicht vom Hocker, erinnern aber an die Powerstation Go Rugged mit Luftkompressor.

Insert

You are going to send email to