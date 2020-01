PhotoSync 4.1: Mehr Komfort beim automatischen Sichern der iPhone-Bilder

Die iOS-App PhotoSync kümmert sich bereits seit acht Jahren um die direkte und automatisierte Übertragung von iPhone-Fotos an andere Geräte. Als Ziel werden hierbei nicht nur Computer und andere iOS-Geräte, sondern auch verschiedene Cloud-Speicherdienste, NAS-Systeme oder externe Festplatten unterstützt. Mit der aktuell erhältlichen Version 4.1 halten nennenswerte Verbesserungen für die Premium-Version der App Einzug.

Wenn wir von „Premium“ sprechen, müssen wir zunächst ein paar Zeilen zum Preismodell von PhotoSync einwerfen. Die App ist zunächst kostenlos erhältlich und kann dann auch umfassend getestet werden, allerdings wird hier die Bildqualität beim Sichern reduziert. Um die Dateien mit voller Auflösung zu übertragen, wird der „Pro“-Kaufpreis in Höhe von 5,49 Euro fällig. Optional kann man per Abo dann noch eine Reihe von „Premium“-Funktionen hinzubuchen, meist Komfort-Features, für die man bei jährlicher Zahlweise 6,99 Euro berappen muss.

Abhängig von den persönlichen Anforderungen könnte sich dieser Jahresbetrag allerdings durchaus lohnen. PhotoSync Premium erleichtert beispielsweise den Verzicht auf womöglich auch kostenpflichtige Cloud-Angebote, in dem es diverse Funktionen zur automatischen Speicherung der Fotos auf diversen anderen Zielen anbietet. Dies lässt sich in der neuesten Version der App nun zudem an sinnvolle Bedingungen knüpfen, so kann man beispielsweise anweisen, dass die Datensicherung nur in einem festgelegten Uhrzeitbereich und auch nur dann, wenn das Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist, stattfindet. Auf diese Weise kann man den Datenaustausch dann beispielsweise auch nachts, wenn das iPhone ohnehin geladen wird, erfolgen lassen.

Alle Neuerungen mit PhotoSync 4.1:

Neu: Übertragungsziel "Dateien" hinzugefügt. Die Übertragung von/zu USB-Laufwerken, iCloud Drive und lokalem Speicher ist jetzt mit allen PhotoSync-Funktionalitäten (automatische Ordnererstellung etc.) möglich (iOS 13).

Neu: Autoübertragung beim Laden: Die Autoübertragung kann nun ausgelöst werden, wenn das Gerät geladen wird/an die Stromversorgung angeschlossen ist. Es kann ungefähre Uhrzeit angegeben werden, wann der Autotransfer beim Laden ausgeführt werden soll (iOS 13, Premium).

Neu: PhotoSync kann nun von/zu Amazon S3 Cloud Storage übertragen (Premium)

Neu: Neues Theme mit automatischer Umschaltung zwischen "Normal" und "Dunkel"-Modus auf Basis der Systemeinstellungen (iOS 13)

Neu: Unterstützung für Haptic Touch / moderne Kontextmenüs (iOS 13)

Neu: Die PhotoSync-Kamera unterstützt jetzt die Ultraweitwinkel-Kamera des iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Premium)

Neu: Die Video-Auflösung (480p,720p,1080p,2160p) kann nun in der PhotoSync-Kamera vor der Aufnahme gewählt werden (Premium)

Neu: Schnellzugriff auf die PhotoSync-Kamera über das Sync-Menü; in den Einstellungen deaktivierbar (Premium)

Neu: Wenn ein Album in der iOS-Fotobibliothek sich in einer verschachtelten Ordnerstruktur befindet, wird diese nun auf dem Übertragungsziel angelegt

Neu: Unterstützung für die Übertragung von original und editierter Version von Videos unter iOS 13

Neu: Unterstützung für die Google Drive APIv3

Danke Marco