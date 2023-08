Philips Hue: Zwei neue Überwachungskameras aufgetaucht

Der Leuchtmittel-Anbieter Signify steht offenbar kurz davor die von ihm vertriebene Familie der smarten Philips-Hue-Produkte um zwei neue Überwachungskameras zu ergänzen. Dies legen Prüfberichte der amerikanischen Zulassungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) nahe, auf denen zwei neue Kamera-Modelle zu sehen sind, die über insgesamt drei Drahtlos-Standards verfügen sollen.

Ein Kabel- und ein Akku-Modell

Von den neuen Geräten scheint es demnach eine Variante mit direkt verkabelter Stromversorgung und eine knapp doppelt so hohe Ausführung mit integriertem Akku zu geben. Beide Modelle setzen in ihrem Inneren jedoch auf zwei Antennen mit denen die Anbindungen an mehrere Drahtlos-Standards realisiert werden.

Das Modell mit integriertem Akku

So versteht sich die Kamera nicht nur auf den ZigBee-Standard, den so gut wie alle Philips-Hue-Geräte sprechen, auch eine Bluetooth-Anbindung ist vorhanden. Zusätzlich ist eine WLAN-Antenne für die Einbindung in drahtlose Heimnetzwerke verfügbar.

Anbieter Signify hat die Zulassungsbehörde FCC am 24. Juli 2023 einer Vertraulichkeitsbitte (PDF-Download) zwar um die Geheimhaltung von Produktabbildungen, schematischen Zeichnungen, Blockdiagrammen und Nutzerhandbüchern gebeten, dies scheinen die Prüfer der FCC bei der Dokumentation der Antennen-Prüfungen jedoch vergessen zu haben.

Das Modell ohne integrierten Akku

In beiden Prüf-Dokumenten wurden die noch unveröffentlichten Überwachungskameras zumindest in Teilen abgelichtet und beschriftet:

Aktuell darf davon ausgegangen werden, dass Signify wohl zum Auftakt der diesjährigen IFA-Funkausstellung Anfang September in Berlin über die neuen Kameras informieren wird.