Kompakte Multi-Ladestecker von Oraimo zum Aktionspreis

Mit seinen beiden HyperGaN-Netzteilen macht Oraimo den etablierten Anbietern von Ladegeräten Konkurrenz. Die beiden Ladestecker sind nicht nur kompakt, leistungsfähig und wertig verarbeitet, sondern regelmäßig auch deutlich im Preis reduziert erhältlich. So auch aktuell: Das 65W-USB-C-Netzteil von Oraimo kann man gerade für 22,49 Euro bekommen und für deren 120W-USB-C Ladegerät bezahlt man vorübergehend nur 38,24 Euro.

Die von Oraimo genutzte HyperGaN-Technologie erlaubt es, die Netzteile trotz ihrer vergleichsweise guten Anschlussausstattung deutlich kompakter zu konstruieren, als dies beispielsweise bei von den Wattzahlen vergleichbaren Netzteilen von Apple der Fall ist. Darüber hinaus liegen bereits die regulären Preise der Ladestecker von Oraimo deutlich unter dem, was Apple für seine Netzteile verlangt. Die Netzteile kommen in dunkelgrauer „Space Gray“-Optik und sind seitlich geriffelt, was sie auch in der Handhabung deutlich angenehmer macht.

65 Watt und zweimal USB-C für 22 Euro

Das Oraimo 65W USB C Netzteil misst ohne den Stecker selbst nur 60 x 30 x 45 Millimeter und kann ein einzelnes angeschlossenes Gerät mit seiner vollen Leistung von 65 Watt versorgen, zwei gleichzeitig verbundene Geräte können beispielsweise gemeinsam mit 45 und 20 Watt über USB-C beliefert werden. Die Leistung des zudem vorhandenen USB-A-Anschlusses ist generell auf maximal 18 Watt begrenzt.

Um den Aktionspreis von 22,49 Euro zu erhalten, müsst ihr beim Kaufabschluss den Aktionscode I6ZZE7UX eingeben.

120 Watt und dreimal USB-C 38 Euro

Das Oraimo 120W USB C Ladegerät ist das aktuelle Flaggschiff aus dem Portfolio des Anbieters und kann verbundene Geräte entweder einzeln mit maximal 100 Watt Ladestrom versorgen oder seine Gesamtleistung in beispielsweise zweimal 60 Watt oder auch 90 und 30 Watt in Kombination aufteilen. Ebenfalls 30 Millimeter dick, misst das 120-Watt-Modell ohne den Stecker 75 x 75 Millimeter im Quadrat, bringt auf der größeren Fläche dann aber auch drei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss unter.

Hier müsst ihr den 10-Prozent-Coupon auf der Produktseite mit dem Gutscheincode 2C24CXW5 kombinieren, um nur den Aktionspreis von 38,24 Euro zu bezahlen.