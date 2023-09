Philips Hue: Zwangs-Login kommt, neue Kameras starten

Damit verliert das Produktportfolio von Philips Hue massiv an Attraktivität bei all jenen Kunden, die die kostspieligen Accessoires vor allem wegen des optionalen Login ausgewählt haben. Da Philips-Hue-Konten schon länger angeboten werden , bleibt unklar, warum der Anbieter deren Nutzung jetzt verpflichtend einführen will. In sozialen Netzwerken wird der Accountzwang vom Anbieter Signify mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen begründet .

