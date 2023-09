Spotify Podcasts: Jetzt mit Transkripten, Kapiteln und Tonspuren (in anderen Sprachen)

Darüber hinaus hat Spotify ein Tonspuren-Experiment gestartet, um populäre Podcasts zukünftig in alternativen Sprachfassungen anbieten zu können. Trainierte KI-Stimmen sprechen dabei (mit der Stimme des echten Gastgebers) die automatisch übersetzten Episoden neu ein. Zu Beginn wird Spotify hier Inhalte in Spanisch, Französisch und Deutsch anbieten. Wer die neuen Tonspuren Probehören möchte, kann dies in den drei folgenden Episoden:

Ebenfalls neu ist die Unterstützung von Kapiteln innerhalb von Podcast-Episoden, mit denen viele Podcaster ihre Audioshows in unterschiedliche Abschnitte aufteilen sowie die Bereitstellung neuer Show-Seiten. Diese sollen ebenfalls in den kommenden Wochen verfügbar gemacht werden und stellen die gelisteten Podcasts dann mit erweiterten Beschreibungen, Bildern und Empfehlungen von den verantwortlichen Machern vor.

Insert

You are going to send email to