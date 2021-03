Philips Hue Wandschalter-Modul startet in den Verkauf

Nach dem neuen Wandtaster ist jetzt auch das im Januar neu vorgestellte Philips Hue Wandschalter-Modul erhältlich und kann zum Preis von 39,99 Euro beim Hersteller bestellt werden.

Das neue Zubehör kann hinter einem vorhandenen Wandschalter eingebaut werden und macht aus diesem einen „smarten“ Schalter, der ähnlich wie beispielsweise der gewöhnliche Philips Hue Wandtaster über die App konfiguriert und zur Steuerung von Philips-Hue-Lampen und -Szenen genutzt werden kann.

Zu beachten ist, dass es sich hier nicht um ein Schaltmodul wie beispielsweise das Aqara T1 handelt. Der Schaltimpuls wird nicht über die Leitung weitergegeben, sondern es können lediglich vorhandene Philips-Hue-Leuchtmittel damit gesteuert werden. Sinn der Sache ist es, einen gewöhnlichen Wandschalter zu behalten, aber damit „smarte“ Lampen zu steuern. Drückt man einen um das neue Modul erweiterten Standardschalter, so wird nicht wie zuvor die Stromverbindung getrennt oder geschlossen, sondern lediglich ein Impuls an das Hue-Modul geschickt und darüber die Hue Bridge angesteuert. Die Stromzufuhr zu den Lampen bleibt dauerhaft bestehen, sodass verbundene Leuchtmittel unabhängig von ihrem Zustand wahlweise per App oder über den Wandschalter (bzw. das dahinter verbaute Modul) gesteuert werden können. Eine Philips Hue Bridge wird für die Verwendung zwingend vorausgesetzt.