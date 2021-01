Philips Hue: Thread-Unterstützung zunächst nur für Bridge geplant

Die „Philips Hue“-Macher Signify haben sich zu ihren Plänen bezüglich der Unterstützung des Netzwerkstandards „Thread“ geäußert. Wie das Unternehmen mitteilt, ist eine Thread-Unterstützung für einzelne Lampen aus dem Programm von Philips Hue derzeit nicht geplant, lediglich die Hue Bridge soll auf das neue Protokoll aufspringen.

Diese Aussage dürfte niemand groß überraschen. Philips Hue setzt vorrangig auf den Zigbee-Standard und profitiert damit bereits von den damit verbundenen Vorteilen wie geringem Energieverbrauch und großer Reichweite. Im HomeKit-Umfeld kommt Thread derzeit noch vorrangig als „Upgrade“ von Bluetooth-Produkten zum Einsatz, um Schwachpunkten wie geringe Reichweite und schlechte Reaktionszeiten entgegenzusteuern.

Thread für mehr Stabilität und Flexibilität

Auf die gesamte Netzwerktopologie gesehen, hat Thread allerdings im Bereich Ausfallsicherheit noch einen Trumpf in der Tasche, von dem den Herstellern zufolge künftig weitaus mehr Produkte profitieren sollen. Thread-Geräte können ihrerseits nämlich auch selbst als Router fungieren, in der Folge lassen sich Netzwerkstörungen automatisch umgehen und ausgefallene Geräte können bei der Routing-Arbeit durch andere Thread-Komponenten ersetzt werden. In diesem Bereich steckt also durchaus auch noch Erweiterungspotenzial für künftige Produkte von Philips Hue beziehungsweise Signify.

Zunächst ist die Thread-Unterstützung für Philips Hue laut Signify allerdings nur auf die Hue Bridge bezogen geplant. Konkrete Ankündigungen gibt es zwar nicht, doch sei beabsichtigt, das Hue-System mit einem Update für die aktuelle Generation der Bridge mit Thread kompatibel zu machen.

Die Philips-Hue-Mutter Signify zählt ihrerseits zu den ersten Mitgliedern der für die Ausarbeitung des Thread-Protokolls zuständigen Arbeitsgruppe CHIP. Somit ist davon auszugehen, dass die Berücksichtigung der Fortschritte in diesem Bereich bei der Weiterentwicklung von Philips Hue garantiert ist.