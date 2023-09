Philips Hue spricht jetzt auch Matter

Philips Hue ist jetzt offiziell mit Matter kompatibel. Die Unterstützung des neuen Smarthome-Standards wurde ja schon vor geraumer Zeit angekündigt. Mit dem aktuellen Update für die Hue Bridge hält der hinter Philips Hue stehende Hersteller Signify nun Wort. Erst vor wenigen Wochen hatte Signify die Funktionserweiterung für diesen Monat versprochen.

Voraussetzung für die Verfügbarkeit von Matter ist die neueste Softwareversion 1960062030 für die Philips Hue Bridge. Standardmäßig finden die Aktualisierungen hier automatisch statt. Um die Version zu überprüfen könnt ihr einen Blick in den Einstellungsbereich „Softwareupdate“ der Philips-Hue-App werfen.

Die Option, Matter als Protokoll für die Anbindung an andere Smarthome-Plattformen zu verwenden, findet sich ebenfalls in den Einstellungen der App. Hierzu müsst ihr den Bereich „Smart Home“ öffnen und dort über das Plus-Symbol oben rechts den Menüpunkt „Andere Apps“ aufrufen. In der Folge werdet ihr Schritt für Schritt durch die erforderlichen Schritte geführt.

Für HomeKit-Nutzer nicht interessant

Wenn ihr Philips Hue ohnehin schon direkt in HomeKit eingebunden habt, ist die zusätzliche Integration über Matter in der Regel überflüssig. Falls ihr Leuchtmittel von Drittanbietern mit der Hue Bridge verbunden habt, die über die direkte HomeKit-Einbindung nicht erscheinen, mag der Umweg über Matter einen Versuch wert sein – allerdings als Alternative, damit ihr die Bridge und das verbundene Zubehör am Ende nicht doppelt in HomeKit habt.

Philips Hue informiert über die Bereitstellung von Matter ausführlich im Neuigkeiten-Bereich der App sowie auf der Webseite Philips Hue und Matter. Dort lässt sich auch nachlesen, dass zwar alle Lampen und das intelligente Zubehör von Philips Hue mit Matter kompatibel sind, nicht jedoch die Philips Hue Play HDMI-Sync Box und der Tap Dial Switch.

Fazit: Wenn bei euch alles läuft, lasst hier besser die Finger weg. Die Matter-Option bietet sich aktuell nur für Nutzer an, die mit der regulären HomeKit-Einbindung ihrer Philips-Hue-Bridge Probleme haben oder diese zusammen mit anderen, nicht offiziell oder nur eingeschränkt unterstützten Plattformen verwenden wollen.