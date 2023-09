Deutsche Handbücher für iOS 17, watchOS 10 und tvOS 17

Apple bietet die Handbücher für die am Montag neu veröffentlichten Betriebssysteme mit Ausnahme der Anleitung für das iPad jetzt auch in deutscher Sprache an. In der überarbeiteten Fassung finden auch die mit in der letzten Woche vorgestellten neuen iPhone-Modellen iPhone 15 und iPhone 15 Pro verbundenen Neuerungen Erwähnung.

Allerdings stehen die neuen Versionen bislang nur in Form einer Webseite zum Abruf bereit. In deutscher Sprache gibt es die Dokumente bislang weder als PDF noch als E-Book zum Download.

iPhone Benutzerhandbuch

In seinem deutschsprachigen iPhone-Benutzerhandbuch informiert Apple neben einer grundlegenden Bedienungsanleitung für das Apple-Telefon und die damit verbundenen Funktionen auch über die mit dem letzten Update hinzugekommenen Neuerungen. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit den neuen Funktionen in iOS 17 und bietet ausführliche Erklärungen und Anleitungen zu Themen wie „StandBy“ oder den neuen interaktiven Widgets.

Ergänzend informiert das neue Benutzerhandbuch auch über die Änderungen und Neuerungen im Zusammenhang mit der jüngsten iPhone-Generation. Separate Kapitel präsentieren hier nach Modellen getrennt eine Übersicht für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Apple Watch Benutzerhandbuch

Das neue Handbuch für die Apple Watch haben wir ja gestern schon erwähnt. Mittlerweile steht bei Apple nun auch eine deutsche Übersetzung zum Abruf bereit, die ebenfalls einen Fokus auf die mit dem neuen watchOS 10 verbundenen Funktionen legt.

Apple TV Benutzerhandbuch

Als drittes neues Hilfedokument steht im deutschen Support-Bereich von Apple jetzt auch ein Apple TV Benutzerhandbuch für tvOS 17 zum Abruf bereit. Hier dürften die Erläuterungen rund um FaceTime und die Möglichkeit, in Verbindung mit einem iPhone oder iPad auch Videochats vom großen Bildschirm aus zu führen, von besonderem Interesse sein.