Philips Hue: Mehr Übersicht bei vielen Räumen und Zonen

Philips-Hue ist in letzter Zeit erfreulich oft mit kleineren Erweiterungen und Verbesserungen zur Stelle, die eine komfortablere Bedienung des smarten Beleuchtungssystems mithilfe der zugehörigen App ermöglichen. Die seit vergangener Woche verfügbare Version 5.17.0 der Philips-Hue-App dürfte all jene Nutzer des Systems erfreuen, die viele Räume mit den Leuchtmitteln des Herstellers ausgestattet haben und vielleicht ergänzend auch noch selbst definierte Zonen verwenden.

Das Vorhandensein von zahlreichen Räumen und Zonen macht die Startseite der Philips-Hue-App schnell unübersichtlich und man muss scrollen, um alle verfügbaren Schalter und Raumkarten zu sehen. Über die drei Punkte oben rechts auf der Startseite findet man jetzt die neu verfügbare Option, die Darstellung der Räume auf der Startseite zu verändern.

Wenn ihr hier den Eintrag „Registerkarte Home bearbeiten“ auswählt, könnt ihr anstatt der Raum- beziehungsweise Zonen-Darstellung in Form einer ganzen Zeile auch kompaktere Kärtchen auswählen, von denen jeweils zwei nebeneinander Platz finden und somit deutlich mehr Räume und Zonen ohne zu scrollen im direkten Sichtbereich der Startseite verfügbar sind.

Helligkeitsregler ist jetzt versteckt

In der komprimierten Ansicht fällt der sonst hier direkt angezeigte Regler für die Helligkeit der in den Räumen oder Zonen vorhandenen Lampen weg, die Möglichkeit zur Steuerung bleibt aber dennoch erhalten. Ihr müsst hierfür lediglich etwas länger auf das entsprechende Kärtchen auf der Startseite „drücken“, sobald dann der Prozentwert für die Helligkeit eingeblendet wird, könnt ihr diesen verändern, indem ihr den Finger ohne in anzuheben nach oben oder nach unten schiebt.

Letzten Monat erst wurde die Philips-Hue-App um die Unterstützung von Widgets erweitert. Zuvor hat der hinter dem System stehende Anbieter Signify bereits die Funktionsumfang seiner Schalterreihen „Tap“ und „Tap Dial“ erweitert sowie die Möglichkeit zum Gruppieren von Szenen hinzugefügt.