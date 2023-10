Philips Hue: Halloween-Lichtszenen und Kamera-Vorbereitung

Mit dem Update auf Version 5.0 der App wurde das Sicherheitssystem „Hue Secure“ integriert. Die smarte Beleuchtung wird künftig nur noch einen Teil der Produktpalette von Philips Hue einnehmen, ergänzend setzt das Unternehmen jetzt auch auf Heimsicherheit und die Integration der Leuchtmittel in ein Sicherheits- und Alarmsystem. Als erste speziell auf den neuen Produktbereich zugeschnittene Produkte bietet Philips Hue die Sicherheitskamera Hue Secure und die Hue Secure Kontaktsensoren an.

Kurz zum Auffrischen: Ihr findet eine große Auswahl an von Philips Hue bereitgestellten Lichtszenen, darunter auch die neuen Halloween-Sets, wenn ihr in der Hausübersicht einen Raum auswählt und dort im Bereich „Meine Szenen“ ganz nach rechts scrollt. Die „Hue Lichtszenen Galerie“ hält verschiedene Kategorien mit voreingestellten Lichtstimmungen bereit, die sich entweder direkt aktivieren oder für die regelmäßige Verwendung im Bereich der eigenen Lichtszenen speichern lassen.

Die Philips-Hue-App hält auch in diesem Jahr wieder für begrenzte Zeit eine Sammlung von Lichtszenen für Halloween bereit. Insgesamt acht verschiedene, auf das Zusammenspiel von mehreren Farblampen ausgelegte Beleuchtungseinstellungen stehen dabei zur Auswahl: „Trick or treat“, „Glowing grins“, Spellbound“, „Hocus pocus“, „Toil and trouble“, „Witching hour“, „Pandemonium“ und „Phantom“.

