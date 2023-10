Kompakte 2-in-1-Ladestation für iPhone und Apple Watch

Wer sich an diesen Eigenschaften nicht stört, bekommt zum Preis von 54 Euro ein aus massivem Aluminium gefertigtes und mit stabilen Scharnieren ausgestattetes Ladezubehör, das sich auf verschiedene Weise klappen und verwenden lässt: Komplett flach auf dem Tisch, die Apple-Watch-Halterung ausgeklappt oder als Aufsteller und Halterung beispielsweise zum Videogucken oder der Nutzung der StandBy-Funktion. Komplett zusammengeklappt misst das Kombi-Ladegerät nur noch 7 x 6,5 x 1,9 Zentimeter und lässt sich somit problemlos in einer kleinen Tasche oder dergleichen verstauen.

