Kabeltipp: PowerLine III Flow von Anker mit 20% Rabatt

Anker bietet seine USB-C-auf-Lightning-Kabel vom Typ PowerLine III Flow in ausgewählten Farben vorübergehend mit 20 Prozent Preisnachlass an. In der Folge bekommt ihr die Version mit 90 Zentimetern Länge bereits ab 12,80 Euro und die längere Ausführung mit 1,8 Metern ab 14,40 Euro.

Bei diesen Angeboten handelt es sich in Anbetracht der hochwertigen Kabel um durchaus attraktive Preise. Beachtet aber, dass es den 20-Prozent-Gutschein nur für einzelne Varianten der Kabel in den Farben Weiß, Lavendel und Altrosa gibt. Auch müsst ihr den Gutschein auf der Produktseite aktivieren, damit der Rabatt am Ende im Einkaufswagen abgezogen wird.

Herausragendes Merkmal der Anker-Kabel vom Typ PowerLine III Flow ist neben der sehr guten Verarbeitungsqualität die ausgesprochen angenehme und robuste Materialwahl. Anker beschreibt dies als Ummantelung aus Kieselgel, die in Kombination mit weichen Graphen-Drähten für besonders geschmeidige und flexible Kabel sorgt. Die Lebensdauer der Kabel wird vom Hersteller mit bis zu 25.000 Biegungen und Zerrungen angegeben.

Wir haben die Anker-Kabel vom Typ PowerLine III Flow selbst in Verwendung und sind sowohl von der Optik als auch von der an den Tag gelegten Stabilität bislang ausgesprochen angetan.