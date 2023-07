Philips Hue: Beleuchtung automatisch an den Sonnenuntergang anpassen

Philips Hue hat die Lichtszene „Natürliches Licht“ um die Möglichkeit erweitert, die damit verbunden verfügbaren Zeitfenster automatisch an den jeweils aktuellen Zeitpunkt des Sonnenuntergangs anzupassen. Die Grundlage für die Funktion wurde mit dem bereits vor zwei Tagen veröffentlichten Update der „Philips Hue“-App auf Version 4.46.0 geschaffen – jetzt steht die neue Option auch tatsächlich in der Anwendung bereit.

Die bei Philips Hue auch als 24-Stunden-Szene bezeichnete Einstellung „Natürliches Licht“ passt sich dynamisch an den Tagesverlauf an und wechselt in Anlehnung an den Lauf der Sonne automatisch zwischen kühlen und warmen Weißtönen. Bislang waren hier allerdings nur an feste Uhrzeiten geknüpfte Änderungen der Lichtsituation möglich. Die neue Option ergänzt nun die Möglichkeit, den tagesaktuellen Zeitpunkt des Sonnenuntergangs als zusätzlichen Eckpunkt für die im Zusammenhang mit der Funktion konfigurierten Beleuchtungsvorgaben zu wählen.

Zeit des Sonnenuntergangs für „Natürliches Licht“ aktivieren

Wenn ihr die aktuellen Version der „Philips Hue“-App installiert habt, müsst ihr die Synchronisierung mit den Zeiten für den Sonnenuntergang zunächst aktivieren. Wählt dazu das entsprechende Zimmer aus und tippt auf das Bleistift-Symbol neben der Szene „Natürliches Licht“.

Sobald ihr hier nun den Modus „Mit Sonnenuntergang synchronisieren“ ausgewählt habt, erscheint die entsprechende Uhrzeit als zusätzlicher Eintrag in den Einstellungen für die Beleuchtungsvorgaben und ihr habt die Möglichkeit, das Verhalten der entsprechenden Lampen im Tagesverlauf dynamisch anzupassen.

Wenn ihr den Wechsel der Lichtstimmungen über den Tagesverlauf hinweg konfigurieren wollt, gilt es zu beachten, dass hier jeder Zeitraum eine Dauer von mindestens 30 Minuten aufweisen muss. Dementsprechend wird das neue Sonnenuntergangs-Zeitfenster in der Regel erstmal auch automatisch mit mindestens dieser Dauer zwischen die bereits vorhandenen Einstellungen geschoben.