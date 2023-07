Überarbeitete Sicherheitsupdates für iPhone, iPad und Mac verfügbar

Apple hat im Anschluss an die Freigabe der ersten öffentlichen Beta-Versionen der kommenden Betriebssysteme auch neue Sicherheitsupdates für die aktuelle Software von iPhone, iPad und Mac freigegeben. Die als „Schnelle Sicherheitsmaßnahme“ ausgegebenen Updates tragen die Versionsnummern iOS 16.5.1 (c), iPadOS 16.5.1 (c) und macOS 13.4.1 (c).

Was dazu geführt hat, dass Apple direkt von der Kennung „a“ auf das „c“ springt bleibt dabei zunächst offen. In jedem Fall wird mit den Aktualisierungen eine bereits bei der ersten Veröffentlichung adressierte schwere Sicherheitslücke behoben, die offenbar auch schon aktiv ausgenutzt wurde. Über entsprechend modifizierte Webinhalte ließ sich willkürlicher Code auf den betroffenen Geräten ausführen.

Apple hatte die ursprüngliche Version dieser Sicherheitsupdates kurz nach ihrer Freigabe wieder zurückgezogen, weil nach deren Installation zum Teil die ordnungsgemäße Anzeige einiger Webseiten verhindert wurde. Dieser Fehler sollte nun behoben sein.

Die von Apple im Zusammenhang mit dem Update veröffentlichten Informationen lassen sich auf aktuellem Stand hier in englischer Sprache nachlesen. Auf der deutschen Informationsseite zu den neuen Sicherheitsupdates wird derzeit noch auf eine „in Kürze“ erscheinende Version (b) verwiesen.

Schnelle Sicherheitsmaßnahmen bei akuten Problemen

Apple nutzt die „Schnellen Sicherheitsmaßnahmen“ als noch relativ junges Instrument, um dringende Sicherheitsupdates zwischen der Verteilung von regulären Softwareupdates einzuschieben.

Schnelle Sicherheitsmaßnahmen bieten wichtige Sicherheitsverbesserungen zwischen Softwareupdates, z. B. Verbesserungen am Safari-Webbrowser, am WebKit-Framework-Stack oder an anderen wichtigen Systembibliotheken. Sie können auch verwendet werden, um bestimmte Sicherheitsprobleme schneller zu beheben, z. B. Probleme, die möglicherweise ausgenutzt oder von Dritten gemeldet wurden.

Diese neue Form der Sicherheitsupdates wird nur für iOS, iPadOS und macOS bereitgestellt und erst seit den Systemversionen iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 verfügbar. Die reguläre Versionsnummer bleibt dabei stets erhalten und die Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen wird lediglich durch die Anzeige eines Buchstaben nach dieser Nummer angezeigt, wie beispielsweise im aktuellen Fall iOS 16.5.1 (c).