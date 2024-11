Perplexity: Beliebte KI-App wird zum Shopping-Portal

Das KI-Unternehmen Perplexity hat seine iPhone-Applikation hierzulande vor allem durch die groß angelegte Telekom-Kooperation bekannt gemacht. Seitdem die Kombination aus KI-Textgenerator und intelligenter Suchmaschine mit Quellenangaben ihre eigentlich kostenpflichtigen Jahresabonnements an Kunden des Bonner Mobilfunkanbieters verschenkt hat, treffen wir die App immer häufiger auf Geräten von Freunden und Bekannten an.

Jetzt hat Perplexity angekündigt, das eigene Angebote zukünftig um Shopping-Funktionen zu erweitern, die Recherche und Kauf neuer Produkte direkt über die Perplexity-Plattform ermöglichen sollen. Damit betritt der Anbieter nicht nur den E-Commerce-Markt, sondern macht auch den zahlreichen Vergleichs- und Empfehlungsportalen direkte Konkurrenz.

Direkter Einkauf über „Buy with Pro“

Mit der Funktion „Buy with Pro“ können Nutzer ausgewählte Produkte direkt über die Perplexity-Website oder -App kaufen. Der Kaufprozess läuft ohne Umleitung zu externen Händlerseiten ab, wenn zuvor Zahlungs- und Versandinformationen im Portal der KI-Suchmaschine hinterlegt wurden. Als Bonus gibt es kostenfreien Versand für alle „Buy with Pro“-Bestellungen. Diese Funktion ist vorerst nur für eine begrenzte Auswahl von Händlern und Produkten verfügbar, zudem wird die Shopping-Funktion zuerst nur in den Vereinigten Staaten live gehen.

Eine weitere Neuerung ist die visuelle Suche „Snap to Shop“. Nutzer können hier ein Foto eines Gegenstands aufnehmen, um relevante Produktvorschläge zu erhalten – eine Option, die euch in Situationen weiterhelfen soll, in denen das Objekt der Begierde zwar vor euch steht, Produktnamen oder Beschreibungen aber gänzlich fehlen.

Ergänzt wird die neuen Shopping-Funktionen durch Produktkarten mit ergänzendenInformationen und KI-generierten Empfehlungen, die laut Perplexity nicht gesponsert sind.

Händlerprogramm und Kooperationen

Für Händler wurde das „Perplexity Merchant Program“ ins Leben gerufen. Teilnehmende Unternehmen können ihre Produktdaten direkt mit der Plattform teilen und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in Empfehlungen aufzutauchen. Zusätzlich erhalten sie Zugang zu einer Dashboard-Ansicht, die Einblicke in Suchtrends bietet, sowie zu API-Integrationen.

Technisch setzt Perplexity auf Partnerschaften mit Plattformen wie Shopify, um Nutzern aktuelle Produktinformationen bereitzustellen. Derzeit ist die Shopping-Funktion auf den US-Markt beschränkt, eine internationale Ausweitung soll jedoch folgen.