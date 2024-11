Aqara Valve Controller T1 ermöglicht Automatisierung von Wasserhähnen

Neben einem neuen Rauchmelder bietet Aqara mit dem Valve Controller T1 jetzt auch eine Motorsteuerung für Kugelwasserhähne mit Hebel an. Das Gerät wird beim deutschen Aqara-Vertriebspartner Amazon zum Einführungspreis von 59,49 Euro angeboten. Achtet darauf, dass ihr den Aktionscode VCT1EU19 verwendet, der reguläre Preis liegt bei 69,99 Euro.

Der Aqara Valve Controller T1 ist zum Nachrüsten vorhandener Installationen gedacht. Ist das Gerät montiert, kann der Wasserhahn per App geöffnet oder geschlossen werden und optional auch direkt in HomeKit eingebunden werden.

Abmessungen und Freiraum beachten

Wenn ihr mit dem Gedanken an eine Anschaffung spielt, müsst ihr vor dem Kauf unbedingt prüfen, ob sich das Gerät auch wie in der folgenden Grafik gezeigt, anbringen lässt. Die exakte Montage ist Grundvoraussetzung für eine zuverlässige Funktion. Dabei ist auch darauf zu achten, dass seitlich und vor allem in der Höhe ausreichend Platz vorhanden ist.

Grundsätzlich lässt sich der Wasserhahnmotor von Aqara mit unterschiedlichen Rohrstärken verwenden. Bei Rohren mit 1/2 oder 3/4 Zoll Durchmesser kommt eine solide Schraubklammer zum Einsatz. Für stärkere 1-Zoll-Rohre liegt ein Montagesatz mit Rohrschelle bei. Zudem erlaubt das mitgelieferte Montagematerial auch die Verwendung mit Wasserhähnen mit Flügelgriff.

Der integrierte Motor wird von vier AA-Batterien angetrieben. Die Batterielaufzeit hängt natürlich stark davon ab, wie oft der Motor betätigt wird. Aqara gibt hier pauschal eine Gesamtlaufzeit von bis zu zwei Jahren an.

Anwendungsmöglichkeiten finden beispielsweise in Form von Bewässerungs- oder Sicherheitslösungen, wobei zu beachten ist, dass der Aqara Valve Controller T1 für die Verwendung in Innenräumen konzipiert ist. Auf Basis von Automatisierungen wäre es so beispielsweise möglich, die Wasserzufuhr zu unterbrechen, wenn ein Sensor einen Wasseraustritt registriert. Über die Aqara-App kann man den Wassersensor des Herstellers für diesen Zweck direkt mit der Ventilsteuerung verknüpfen.

Aqara-Hub wird vorausgesetzt

Der Aqara Valve Controller T1 setzt für die Einbindung ins Hausnetz grundsätzlich einen mit Zigbee 3.0 kompatiblen Aqara-Hub voraus. Neben der Aqara-App ist das neue Zubehör dann auch in Apple Home verfügbar und wird dort als Schalter angezeigt.

Wie der ebenfalls neu vorgestellte Rauchmelder von Aqara unterstützt der Valve Controller T1 grundsätzlich auch den Matter-Standard. Die Möglichkeit zur direkten Integration in HomeKit macht diesen Umweg jedoch überflüssig.