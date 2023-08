Periskop-Kamera soll iPhone 15 Pro Max zum Verkaufsschlager machen

Da sind wir mal gespannt: Wenn die wohl aus der dem Umfeld der Apple-Zulieferer stammenden Quellen des Analysten Ming-Chi Kuo Recht behalten, soll das iPhone 15 Pro Max ein Verkaufsschlager werden. Apple rechne damit, dass das größte der neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr für 35 bis 40 Prozent aller initialen iPhone-Verkäufe verantwortlich sein wird. Insgesamt werde damit gerechnet, dass die Absatzzahlen des iPhone 15 Pro Max um 10 bis 15 Prozent höher liegen, als dies im gleichen Zeitraum beim iPhone 14 Pro Max der Fall war.

Unsere Bilder zeigen die Kamera des iPhone 14 Pro

Für diesen Optimismus bei Apple sorgt Kuo zufolge die Tatsache, dass das iPhone 15 Pro Max als einziges der in diesem Jahr neu vorgestellten iPhone-Modelle über eine sogenannte Periskop-Kamera verfügen wird. Das kleinere Pro-Modell soll diese Technologie erst im kommenden Jahr mit dem iPhone 16 Pro erhalten, was dann für weitere Umsatzsteigerungen nicht nur bei Apple, sondern insbesondere auch bei den Zulieferern in diesem Segment sorgen soll.

Bessere Kamera aber auch deutlich teurer

Die Leistung der in den aktuellen iPhone-Modellen verbauten Kameras ist ohne Frage jetzt schon außergewöhnlich gut. Neue Technologien sollen aber in Zukunft insbesondere in Verbindung mit den Zoom-Funktionen für weitere Verbesserungen sorgen. Periskop-Objektive kann man auch mit einem „liegenden“ Teleobjektiv vergleichen, bei dem die eingefangenen Lichtstrahlen über Spiegel und Linsen umgelenkt werden. Auf diese Weise lassen sich die Vorteile von längeren Objektiven vergleichsweise flach und kompakt in einem Smartphone unterbringen.

Apple arbeitet dem Vernehmen nach in diesem Bereich mit dem taiwanischen Zulieferer Largan zusammen. Dessen Periskop-Objektive kosten allerdings auch drei- oder gar viermal soviel wie ein gewöhnliches Smartphone-Objektiv. Dementsprechend ist mit einer nennenswerten Preissteigerung beim iPhone 15 Pro Max zu rechnen. Die Gerüchte über eine weitere Verteuerung der Top-iPhone-Modelle begleiten uns ja schon einige Zeit. Aktuell bezahlt man für das iPhone 14 Pro mindestens 1.299 Euro und für das iPhone 14 Pro Max mindestens 1.449 Euro. Wenn die Gerüchte zutreffen, landen wir hier zukünftig über 1.500 Euro oder gleich bei 1.600 Euro.