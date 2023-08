Live-Aktivitäten für Google Maps kündigen sich an

Google hat ja bereits im Februar angekündigt, dass die hauseigene Karten- und Navigations-App Google Maps künftig von der Möglichkeit Gebrauch machen wird, Apples „Dynamic Island“ für die Anzeige von Navigationsanweisungen zu verwenden. Wie es scheint, steht die Freigabe dieser Funktion nun in Kürze bevor.

Dynamic Island – Beispielbild von Apple

Dem Apple-Blog MacRumors zufolge finden sich in der aktuellen Version von Google Maps bereits erste Hinweise darauf. Wenn Google die Unterstützung der von Apple „Live-Aktivitäten“ genannten iOS-Funktion im September freischaltet, dürfte dieser Zeitpunkt kaum zufällig gewählt sein. Bislang steht die „dynamische Notch-Insel“ ja nur auf den beiden Pro-Modellen des iPhone 14 zur Verfügung, es wird jedoch erwartet, dass vom iPhone 15 an alle neuen iPhone-Modelle darüber verfügen. Eine Unterstützung durch Google Maps vom Start weg hätte dann sicherlich auch einen entsprechenden Werbeeffekt für die Google-App. Apples hauseigene Karten-Anwendung kann die Routenführung ja schon seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 Pro und des iPhone 14 Pro Max im „Dynamic Island“ dieser Geräte anzeigen.

Nachdem dieser Bereich ursprünglich exklusiv für Apples eigenen Apps reserviert war, hat Apple die Aktionsfläche mit iOS 16.1 im Oktober vergangenen Jahres auch die Apps von Drittanbietern freigegeben. Google hat sich hier also schon ordentlich viel Zeit gelassen, dürfte nun aber tatsächlich in absehbarer Zeit nachziehen.

„Dynamic Island“ für die Standard-iPhones

Die Unterstützung von Live-Aktivitäten in der „Dynamischen Insel“ dürfte in diesem Jahr eine der bemerkenswertesten Neuerungen bei den günstigeren iPhone-Modellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus sein. Wir haben vorhin erst darüber berichtet, dass es in diesem Jahr vermutlich eine weitere Trennung der Geräte auf ihre Funktionen bezogen gibt und das große iPhone 15 Pro Max mit einer nennenswert besser ausgestatteten Kamera erhältlich sein wird. Dergleichen haben wir auch in früheren Jahren schon gesehen, einer der Gründe dafür dürfte auch der im Max-Modell zusätzlich vorhandene Platz für entsprechende Module sein. Die iPhone-Modelle 2023 werden aller Voraussicht nach in genau zwei Wochen vorgestellt.