Tesla-Supercharger tagsüber gerade kostenlos

Tesla bietet seine Supercharger gerade teilweise zur kostenlosen Nutzung an. Bereits seit mehreren Tagen werden im Zeitraum von 9 Uhr morgens bis Mitternacht europaweit keine Gebühren berechnet.

Eine offizielle Ankündigung des Herstellers diesbezüglich konnten wir bislang nicht finden, allerdings lassen sich entsprechende Leserhinweise bestätigen. So wurden nicht nur bereits über die vergangenen Tage Ladevorgänge nicht berechnet, sondern die Tesla-Säulen stehen auch weiterhin über den Tag hinweg kostenlos zur Verfügung. Lediglich die üblichen Blockiergebühren fallen an, wenn man seinen Wagen über die Beendigung des Ladevorgangs hinaus an der Säule stehen lässt.

Kostenlos laden auch für Fahrzeuge anderer Hersteller

Die kostenlose Nutzung des Supercharger-Systems von Tesla ist dabei nicht nur für Besitzer von Tesla-Fahrzeugen, sondern auch für alle anderen Elektrofahrer gebührenfrei möglich. Ihr müsst euch dazu lediglich die Tesla-App laden und ein Benutzerkonto anlegen.

Aktuell werden die Supercharger von Tesla bei uns nicht nur in Deutschland, sondern europaweit kostenlos angezeigt. Während der Nachtstunden von 24 Uhr bis 9 Uhr früh fallen dann die üblichen Gebühren von 30 Cent pro Kilowattstunde für Tesla-Nutzer und 47 Cent pro Kilowattstunde für alle anderen Fahrzeuge an. Selbst dieser Preis liegt noch deutlich unter dem, was derzeit andere Anbieter von Ladestationen für eine Kilowattstunde berechnen.

Werbeaktion zur Kundengewinnung

Man darf davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Werbeaktion von Tesla handelt, mit deren Hilfe der Hersteller nicht zuletzt auch die Nutzung seiner Ladestationen ankurbeln will. Tesla bietet für eine wachsende Zahl seiner Elektro-Tankstellung die Möglichkeit zur Nutzung mit Fahrzeugen von Fremdmarken über die Tesla-App an. Weltweit zählt der Anbieter insgesamt bereits rund 50.000 sogenannte Supercharger-Ladesäulen.