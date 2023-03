Per Textersetzung: Textantworten auf (nervige) Sprachnachrichten

Das Satire-Magazin DER POSTILLON hat sich gestern mit dem nicht immer erfreulichen Empfang von Sprachnachrichten beschäftigt. Unter der Überschrift „11 starke Antworten, wenn man eine ewig lange Sprachnachricht bekommt und keine Lust hat, sie anzuhören“ spricht das nicht ganz ernst gemeine Nachrichtenportal mehrere Empfehlungen aus, wie sich auf eingesprochene Texte reagieren lässt.

Angefangen bei der schlichten Signalisierung von Zustimmung mit einem einfachen Emoji, über selbst erstellte Reaktionen jenseits der 60-Minuten-Marke bis hin zur Aufforderung an den Gegenüber, sich das gesagte selbst noch mal anzuhören und darüber nachzudenken ob dies wirklich so formuliert werden sollte, sind mehrere gute Reaktionen vertreten.

DER POSTILLON: 11 starke Antworten auf Sprachnachrichten

Ihr solltet eine Textersetzung aus eurem Favoriten machen.

Schnellreaktion per Textersetzung

Die Funktion, mit der sich kurze Textkürzel direkt nach der Eingabe in ausgeschriebene Texte umsetzen lassen finden sich in den Einstellungen des iPhones im Bereich Allgemein > Tastatur > Textersetzung. Ab Werk hat Apple hier das Kürzel „mfg“ voreingestellt, das sich, beim Verfassen einer neuen E-Mail in ein ausgeschriebenes „Mit freundlichen Grüßen“ verwandelt.

Die Textersetzungen in den Tastatur-Einstellungen | Header-Bild: DER POSTILLON

Hier sollte euer iPhone auch ein Kürzel beherbergen, mit dem sich schnell auf eingegangene Sprachnachrichten reagieren lässt. Wählt am besten eine Abkürzung die so nicht oder nur selten in der deutschen Sprache vorkommt aber gut zu merken ist. „kjn“ für „kann jetzt nicht“ etwa oder „hsa“ für „hör’ ich später an“ und verfasst eine Kurze Textersetzung dazu.

Also etwa: „Danke für die Nachricht. Kann erst später wieder abhören. Schreib noch mal, wenns wichtig war.“

Spätestens wenn euer Gegenüber diesen Text zum dritten Mal gelesen hat, dürfte die Frequenz der Sprachnachrichten deutlich nachlassen. Einmal vorbereitet kostet euch das freundliche Training zudem stets nur drei Zeichen.