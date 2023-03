Magnet-Akkus mit 10.000mAh: Zwei Modelle zum Aktionspreis

Diesbezüglich können wir zwei kurze Hinweise aussprechen: Zum einen ist dieses 10.000 mAh-Modell von SAFUEL aktuell für nur 29,99 Euro erhältlich und damit 10 Euro günstiger als üblich. Zum anderen bietet sich der große Bruder der 6000mAh starken Baseus-Powerbank derzeit mit einen 20-Prozent-Gutschein an. Das 10.000 mAh-Schiff kostet so nicht mehr 45,99 Euro sondern nur noch 36,79 Euro.

Hier sollten allerdings drei Kriterien beachtet werden: Zum einen sollte man sich nicht mehr mit Kapazitäten im Bereich von 5000 mAh abspeisen lassen, sondern mindestens auf Akkus mit 10.000 mAh setzen. Diese tragen in der Regel nur wenige Millimeter dicker auf, liefern dafür aber doppelt so viel Energie.

