5G+ Gaming: Neue Telekom-Option vorerst nicht fürs iPhone

Die Deutsche Telekom hat heute in den Markt eingeführt, was bereits im Rahmen der diesjährigen Gamescom-Spielemesse in Köln vorgestellt wurde: Die neue 5G-Option 5G+ Gaming – auf den ersten Blick macht das neue Angebot einen umständlichen Eindruck und wird anfangs nicht mal für das neueste iPhone verfügbar sein.

5G+ Gaming nur für Galaxy-Nutzer

Eingeführt wird die neue 5G-Option heute im Rahmen des „Magenta Moments“-Treueprogramms. Interessierte Kunden haben jetzt einen Monat Zeit, den Gaming-Beschleuniger, der nach Angaben des Bonner Netzbetreibers auf der 5G-Standalone-Technologie basiert, bis Ende April kostenlos zu buchen. “Besonders stabile Reaktionszeiten” sind der signifikanteste Vorteil, der sich dann einstellen soll.

Zur Buchung der Gaming-Option locken soll der Gratis-Zugriff auf den Spiele-Streaming-Dienst Sora Stream, der Anwendern den Vollzugriff auf über 100 Spiele verspricht. Zu den verfügbaren Spielen gehören unter anderem bekannte Titel wie „Fortnite“ und „PUBG“.

Gebucht werden muss das Angebot über die offizielle MeinMagenta-App, allerdings wird die “Magenta Moments”-Offerte ausschließlich Anwendern angeboten, die ein Galaxy S24 Ultra von Samsung nutzen, für iPhone-Anwender ist die Spiele-Option vorerst nicht buchbar.

Option soll kostenfrei bleiben

Die Telekom führt die neue Option vom 16. Oktober 2024 bis zum 30. April 2025 kostenfrei ein. Während dieses Zeitraums sparen sich Nutzer auch den regulären monatlichen Preis von 9,99 Euro für die „Sora Stream“-Spiele. Nach Ablauf des Aktionszeitraums bleibt die 5G+ Gaming-Option weiterhin kostenlos, während für die Spiele-Flat von Sora ab Mai wieder Gebühren fällig werden.

Im technischen Kern basiert das Angebot auf sogenanntem Network Slicing. Hierbei wird das Netz in virtuelle „Slices“ unterteilt, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen können. Beim Cloud Gaming sollen dadurch insbesondere Schwankungen in den Reaktionszeiten minimiert werden, was nach Angaben der Telekom für das Gaming entscheidend sei. Eine weitere Funktion optimiere die Datenrate, um auch in stark ausgelasteten Zellen ein ruckelfreies Spielerlebnis zu gewährleisten.

Die Telekom gibt an, der erste Anbieter weltweit zu sein, der diese Funktionen im 5G-Netz für Privatkunden einführt.