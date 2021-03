Penny und ja! mobil erhöhen Datenvolumen – Telekom verschenkt 500 MB

Nachdem Congstar im vergangenen Monat die Prepaid-Angebote seiner Vertriebspartner ja! mobil und Penny Mobil bereits um eine 6-Monats-Option erweitert hat, stehen jetzt die Standardangebote auf der Agenda.

In der Tarifstufe Prepaid Smart Max bieten ja! Mobil und Penny von heute an 12 statt bisher 7 Gigabyte Datenvolumen zum Monatspreis von 19,99 Euro an. Der Tarif beinhaltet eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und erlaubt Downloads mit maximal 25 Mbit/s Geschwindigkeit im LTE-Netz.

Vom 15. März an soll auch der Smart-Plus-Tarif der beiden Anbieter erweitert werden. Statt bislang 5 GB gibt es hier dann 6 GB Datenvolumen in Verbindung mit einer Telefon- und SMS-Flat und 25 Mbit/s LTE zum Preis von 12,99 Euro.

Telekom-Datengeschenk: Weiterhin zusätzliche 500 MB kostenlos

Zum Thema passend können wir hier noch das auch in diesem Monat wieder verfügbare Telekom-Datengeschenk über 500 MB für ausgewählte Tarife erwähnen. In der Tag mutet diese Aktion mittlerweile recht komisch an, denn mit Blick auf die lange und nur selten unterbrochene Laufzeit von mittlerweile bald drei Jahren könnte sich der Konzern durchaus langsam dazu entschließen, das Zusatzvolumen einfach automatisch zuzuschlagen.

Doch wer so denkt, macht die Rechnung ohne die Marketing-Abteilung des Unternehmens. Unterm Strich will die Telekom mit diesem Angebot weiterhin dafür sorgen, dass ihre Kunden die „Mein Magenta“-App verwenden. Die Aktivierung der zusätzlichen 500 MB Datenvolumen ist nämlich ausschließlich über diese iOS-Anwendung möglich.

Den aktuellen Aktionsbedingungen der Telekom zufolge steht das zusätzliche Datenvolumen für alle Kunden bereit, die einen Telekom Mobilfunk-Vertrag mit Mindestvertragslaufzeit und inkludiertem Datenvolumen haben. Von der Aktion ausgenommen sind alle Mobilfunk-Tarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden, sowie Business Tarife, reine Datentarife, CombiCards und die Family Card Basic.