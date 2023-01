Penny mit günstigen Prepaid-Starterpacks und Apple-Geschenkkarten

Die von der REWE-Group unter dem Label Penny Mobil angebotenen Prepaidtarife sind für Neukunden vorübergehen mit deutlichem Preisnachlass erhältlich. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr dafür eine Penny-Filiale besucht. Dort werden die Starterpakte von heute bis zum 5. Februar mit 70 Prozent Preisnachlass angeboten.

Unterm Strich bezahlt ihr während der Aktionswoche somit nur 2,99 Euro statt regulär 9,95 Euro für die mit unterschiedlichem Datenvolumen und regulären Preisen zwischen 4,99 Euro und 9,99 Euro für vier Wochen erhältlichen Starterpakete von Penny Mobil.

In der kleinsten Variante gibt es für 4,99 Euro 1 GB Datenvolumen und 100 Minuten Telefonie in alle deutschen Netze, pro SMS werden her allerdings 9 Cent fällig. Das größte Paket von Penny Mobil umfasst für 19,99 Euro 12 GB Datenvolumen sowie Flats für Telefonie und SMS in die deutschen Netze. Einzig das 6-Monats-Paket von Penny Mobil ist von dem Angebot ausgeschlossen, hier kann man weiterhin 6 GB Datenvolumen zum Pauschalpreis von 29,99 Euro über ein halbes Jahr hinweg verbrauchen.

Die Penny-Tarife enthalten LTE 25 und laufen über Congstar, also im Netz der Telekom. Interessant sind die Pre-Paid-Angebot wohl vor allem dann, wenn man die Tarife nicht regelmäßig benötigt. Andernfalls gibt es mittlerweile durchaus attraktivere Optionen, so kostet beispielsweise der App-Tarif fraenk mit 7 GB Datenvolumen ebenfalls im Netz der Telekom und mit LTE 25 lediglich 10 Euro pro Monat. Wenn man bei fraenk mehr Datenvolumen benötigt, kann man entweder 2 GB mit 30 Tagen Laufzeit für 5 Euro dazubuchen oder man hat die Option auf zusätzliche 24 GB für 5 Euro, die dann allerdings nur 24 Stunden lang zur Verfügung stehen.

Apple-Guthaben mit extra Payback-Punkten

Bei Penny gibt es für Payback-Sammler in dieser Woche zudem einen indirekten Preisnachlass auf Apple-Guthaben. Sowohl beim Kauf in den Filialen als auch beim Kauf über penny-kartenwelt.de bekommt ihr auf Apple-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro 20-fach Punkte, was einem Preisnachlass von 10 Prozent entspricht.