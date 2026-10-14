Gratis-App bringt Sprachdurchsagen auf Sonos-Lautsprecher

Mit der kostenlosen App Sonos Announcements lassen sich Sonos-Lautsprecher als eine Art Haussprechanlage verwenden. Statt Familienmitglieder durch das Haus zu rufen, können Nutzer kurze Sprachnachrichten über die vorhandenen Lautsprecher wiedergeben lassen.

Apps mit vergleichbaren Funktionen haben wir in der Vergangenheit bereits vorgestellt. Sonos Announcements ist allerdings nicht nur für das iPhone, sondern auch für die Apple Watch und den Mac erhältlich. Zudem lässt sich die App über einen Homey Pro verwenden. Hinter der Anwendung steht mit Tobias Vinzents ein blinder Entwickler aus Dänemark.

Sprachnachrichten per Tastendruck

Die Bedienung ist einfach gehalten. Nach dem Start sucht die App selbstständig nach Sonos-Lautsprechern im lokalen WLAN. Anschließend können Nutzer auswählen, ob eine Durchsage über sämtliche Lautsprecher oder nur über einzelne Geräte erfolgen soll.

Auf dem iPhone wird die Aufnahme gestartet, indem man die Sendetaste gedrückt hält. Beim Loslassen der Taste wird die aufgezeichnete Nachricht an die ausgewählten Lautsprecher übertragen. Auf dem Mac übernimmt die rechte Befehlstaste diese Funktion. Die Durchsagen können bis zu fünf Minuten lang sein.

Vor jeder Nachricht ertönt ein kurzer Hinweiston. Läuft auf den angesprochenen Lautsprechern gerade Musik, wird deren Lautstärke standardmäßig vorübergehend reduziert und anschließend wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt. Dieses Verhalten lässt sich anpassen oder vollständig deaktivieren.

Die Lautstärke der Durchsagen lässt sich unabhängig von der aktuellen Lautstärkeeinstellung der Lautsprecher festlegen. Damit sollen Nachrichten selbst dann verständlich bleiben, wenn die Musik zuvor sehr leise eingestellt war.

Integration in Kurzbefehle und Homey

Sonos Announcements unterstützt Apples Kurzbefehle-App. Über zwei bereitgestellte Aktionen lassen sich Durchsagen in bestehende Automationen einbinden und auslösen.

Besitzer der Smarthome-Zentrale Homey Pro können auch von unterwegs Durchsagen über ihre heimischen Sonos-Lautsprecher abspielen. Der Entwickler stellt hier eine entsprechende Community-App für Homey bereit.

Sonos Announcements ist vollständig werbefrei und kostenlos. Die iOS-Version kann über Apples App Store geladen werden. Die Mac-Version bietet der Entwickler direkt zum Download an.