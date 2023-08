Neu iOS 17: Schneller zum liebsten Kamera-Modus

Änderungen die erst mal keinen all zu großen Eindruck hinterlassen, die so gegebene Möglichkeit, nach dem Aufruf der Kamera-App direkt zur Aufnahme übergehen zu können, dürfte viele Anwender und Kurzbefehl-Fans jedoch freuen.

Dies ermöglicht Anwendern unter iOS 17 eigene Kurzbefehle zu erstellen, die den gewünschten Kamera-Modus direkt auslösen. Wer will kann die Kurzbefehle dabei mit einem eigenen Icon auf dem Home-Bildschirm sichern und sich so mehrere Kamera-Schnellzugriffe erstellen, um die Knipse nur noch aufrufen, anschließend aber keine Einstellungen mehr vornehmen zu müssen.

Neu in der vierten Entwickler-Beta von iOS 17, die seit knapp zwei Wochen aktiv getestet wird, bietet die Kurzbefehle-Applikation jetzt die Aktion „Open Camera“ an, mit der sich die iPhone-Kamera direkt innerhalb eines Kurzbefehls aufrufen lässt und gestattet hier die Auswahl eines konkreten Kamera-Modus.

Insert

You are going to send email to