Notfall-Akku und Schreibtisch-Station

3-in-1: MagFlow-Serie erweitert, Mini Powerbank zum halben Preis
Der Zubehör-Anbieter Ugreen baut seine neue MagFlow-Reihe mit einem weiteren Modell aus. Das neue 3-in-1-Ladegerät unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt über den aktuellen Qi2-Standard und richtet sich vor allem an Nutzer, die iPhone, AirPods und Apple Watch gleichzeitig versorgen wollen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 45-Watt-Netzteil sowie ein ein Meter langes USB-C-Kabel.

Qi2-Station mit Apple Watch Ladepuck

Die Station verfügt über einen integrierten Ladepuck für die Apple Watch und bietet eine verstellbare, klappbare Konstruktion, sodass sie sich flexibel am Schreibtisch einsetzen lässt. Mit einem Gewicht von 195 Gramm und kompakten Abmessungen bleibt sie auch mobil einsetzbar.

Zum Verkaufsstart wird das neue MagFlow-Zubehör mit einem Rabatt von 25 Prozent angeboten. Regulär liegt der Preis bei 139,99 Euro. Um die maximale Ladegeschwindigkeit von 25 Watt zu erreichen, wird ein iPhone 16 oder neuer mit iOS 26 vorausgesetzt. Ältere Modelle laden mit bis zu 15 Watt.

14 Euro: Kompakte Powerbank für unterwegs

Parallel dazu der schnelle Hinweis auf ein kurzfristiges Sonderangebot. Die bereits bekannte JOYROOM Mini Powerbank ist derzeit für rund 15 Euro erhältlich. Das kompakte Gerät mit 5.000 mAh Kapazität versteht sich als Notfallakku für iPhone, AirPods und Apple Watch.

Besonderheit ist das integrierte Dual-Kabel mit USB-C und Lightning, das sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe von Energie genutzt werden kann. Hinzu kommt ein kleiner Ladepuck für die Apple Watch, der sich flexibel aufstellen lässt und damit auch geschlossene Armbänder unterstützt. Laut Hersteller reicht eine Akkuladung für bis zu acht Ladezyklen der Uhr oder eine vollständige Aufladung eines iPhone.

Mit einem Gewicht von 155 Gramm und handlicher Bauweise passt die Powerbank problemlos in Tasche oder Rucksack. Dank aktiver Coupons reduziert sich der Preis aktuell von knapp 24,99 Euro auf nur noch 14,62 Euro.

22. Sep. 2025 um 12:20 Uhr von Nicolas


