Passwort-Manager Dashlane beschneidet seinen Gratis-Tarif drastisch

Die Entwickler des Passwort-Managers Dashlane haben drastische Einschränkungen für ihren Free-Tarif angekündigt. So wird die Zahl der in einem Dashlane-Tresor gespeicherten Passwörter künftig auf maximal 25 reduziert – bislang war hier keine Grenze nach oben gesetzt.

Dashlane begründet die anstehenden Änderungen etwas schwammig mit der Floskel, dass die Überarbeitung der kostenlosen Variante Bestandteil der Bemühungen sei, das Angebot zu verbessern und seine Ressourcen darauf zu konzentrieren, ein Höchstmaß an Service, Support und Sicherheit zu bieten. Im Klartext heißt das wahrscheinlich, dass man mehr Geld benötigt und auf diese Weise zusätzliche zahlende Nutzer gewinnen will.

Die neue Regelung tritt am 7. November in Kraft. Von diesem Tag an können Nutzer von Dashlane Free keine neuen Logins mehr zu ihrem Tresor hinzufügen, sobald sie den Maximalwert von 25 erreicht haben.

Bestandskunden behalten gespeicherte Logins

Bestandskunden haben auch weiterhin die Möglichkeit, bereits vorhandene Logins auch in größerer Zahl im Rahmen des Funktionsumfangs des Passwortmanagers zu verwenden. Allerdings lassen sich auch hier keine neuen Einträge mehr hinzufügen, solange man den neuen Grenzwert nicht unterschreitet.

Einen Monat später steht vom 7. Dezember an dann eine weitere Beschneidung für den Gratis-Tarif von Dashlane an, die allerdings eher zu verschmerzen ist. Von diesem Tag an wird die Produktunterstützung per E-Mail oder auch im Chat nur noch für zahlende Kunden verfügbar sein. Alle anderen müssen sich mit dem Online-Hilfecenter von Dashlane zufrieden geben.

Ab 4,41 Euro monatlich ohne Einschränkungen

Um Dashlane weiterhin ohne die Beschränkung bei der Zahl der gespeicherten Logins zu benutzen, wird künftig ein kostenpflichtiges Abo vorausgesetzt. Für private Nutzer stehen hier die Optionen „Premium“ ab 4,41 Euro im Monat oder das bis zu zehn Benutzerkonten umfassende „Friends & Family“ ab 6,64 Euro monatlich zur Verfügung. Diese Optionen erlauben dann auch die Nutzung von Dashlane auf mehreren Geräten, die kostenlose Variante ist hier auf maximal ein Gerät beschränkt.

Die konkreten Unterschiede zwischen den verschiedenen Dashlane-Tarifen könnt ihr dieser Übersicht entnehmen, weitere Infos zu den anstehenden Änderungen hat Dashlane unter diesem Link veröffentlicht.