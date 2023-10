App-Tarif „fraenk“ mit zusätzlicher Datenoption

Unterm Strich ist fraenk somit fortan mit zwei Tarifstufen verfügbar. Standard sind monatlich 10 Euro für 7 GB Datenvolumen und optional bekommt man 14 GB im Monat zum Preis von 15 Euro, jeweils ohne Mindestvertragslaufzeit. Im Zusammenhang mit der enthaltenen Flatrate für Telefonie und SMS gibt es allerdings ein paar Eigenheiten zu beachten. So kann man den Tarif ausschließlich in Ländern der Europäischen Union einschließlich der Schweiz und Großbritannien nutzen, nicht aber von Deutschland aus eine ausländische Nummer anrufen – ganz egal in welchem Land sich deren Besitzer befindet.

Während alle Bestandskunden mit fraenk-Tarif die neue Funktion spätestens im Laufe des heutigen Tages in ihren App-Einstellungen finden können, steht das Zusatzvolumen im Zusammenhang mit einem neuen Vertragsabschluss noch nicht zur Verfügung. Hier wird die Option bis zum Jahresende in den Bestellprozess eingebunden, Nutzer können das zusätzliche Datenvolumen aber nach der Aktivierung ihres Tarifs auf dem Standardweg ergänzen.

