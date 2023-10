„HERE WeGo“ mit Streckenführung für Motorradfahrer

Die mit den bekannten Navigations-Apps von Apple und Google konkurrierende Anwendung HERE WeGo will seine Benutzerbasis jetzt auch in besonderem Maß um Motorradfahrer erweitern. Mit der neuesten Version der App lässt sich jetzt auch eine spezielle Streckenführung für Touren mit dem Zweirad aktivieren.

Die Macher der App werben damit dass man jetzt alternativ zu den bereits vorhandenen Optionen für die Navigation auch Motorradstrecken auswählen kann und die Routenführung dann über landschaftlich reizvolle Strecken erfolgt.

Weiteren Einfluss auf die Streckenführung kann man über die im Zusammenhang mit der Motorradfunktion verfügbaren Routeneinstellungen nehmen. Hier lassen sich beispielsweise Autobahnen ausschließen und eine frei wählbare Höchstgeschwindigkeit fixieren.

Weitere Neuerungen mit Version 4.10

Ebenfalls mit der neu verfügbaren Version 4.10 der Navigations-App „HERE WeGo“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, sich Fahrtanweisungen erneut ansagen zu lassen. Für eine Wiederholung des Navigationstextes tippt man einfach links oben auf den Bildschirm. Wenn man oben rechts tippt, wird eine breitere Ansicht der Navigation angezeigt.

Bei „HERE WeGo“ handelt es sich um eine ursprünglich von Nokia entwickelte und für verschiedene Plattformen erhältliche Navigationsanwendung, darunter auch als Webseite verfügbare Version. Nokia hat das Projekt später an ein Konsortium der deutschen Autohersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz veräußert, mittlerweile halten darüber hinaus auch die Automobilzulieferer Bosch und Continental sowie eine Gruppe asiatischer Investoren Anteile an „HERE WeGo“.

Die „HERE WeGo“-App für iOS lässt sich kostenlos laden und verwenden, neben der Darstellung auf dem iPhone wird auch Apple CarPlay unterstützt. Im Rahmen der Anzeige von Live-Verkehrsdaten nutzt die App auch Informationen wie den aktuellen Standort und die Fahrtrichtung ihrer Nutzer, um eine möglichst aktuelle und korrekte Datenbasis zu erhalten.