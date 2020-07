Park4Night: App-Empfehlung für Camper und Wohnmobilisten

Park4Night werden einige schon kennen. Die App kann super hilfreich sein, wenn man mit einem Campingbus oder Wohnmobil unterwegs ist, die Nutzererfahrung war bislang jedoch mehr als bescheiden. Mit der neu verfügbaren Version 7 macht die für iOS und Android erhältliche Anwendung nun einen enormen Sprung in Sachen Bedienkomfort. Den Entwicklern zufolge wurden große Teile der App neu geschrieben, um iOS-Nutzern ein natives Benutzererlebnis zu bieten und in der Tat geht die Benutzung der App jetzt deutlich angenehmer und intuitiver von der Hand.

Park4Night ist kein herkömmlicher Stellplatzführer, sondern bindet insbesondere auch freie Parkplätze ein, an denen man für eine Nacht bleiben kann. Verbunden mit den begleitend veröffentlichten Bewertungen und Tipps aus der mittlerweile zwei Millionen Nutzer starken, internationalen Community eignet sich die App dann gleichermaßen gut für die Tourenplanung oder spontane Suche nach einem Übernachtungsplatz.

Wahlweise kostenlos oder mit erweiterten Optionen

In der Basisversion ist Park4Night kostenlos. Neben eingeblendeter Werbung weist die App dann aber auch einen eingeschränkten Funktionsumfang auf, so könnt ihr zwar Plätze in der direkten Umgebung ansehen oder auch gezielt nach Übernachtungsmöglichkeiten an einem bestimmten Ort suchen, müsst aber auf Funktionen wie die Planung entlang einer Route, die Möglichkeit zur Offline-Nutzung oder das Filtern von Suchergebnissen verzichten. Letzteres erlaubt es, die Plätze nach durchschnittlicher Bewertung oder auch abhängig von etlichen Eigenschaften und Ausstattungsmerkmalen anzuzeigen. Auch steht für zahlende Nutzer die Möglichkeit zur Satelliten- statt Kartenansicht zur Verfügung.

Das Preismodell von Park4Night geht vor allem, wenn man die App regelmäßig nutzt, in Ordnung. Im Jahresabo kostet der erweiterte Funktionsumfang 9,99 Euro. Wer mal einen Monat lang testen will, wird mit 1,99 Euro zur Kasse gebeten – oder beschränkt sich auf den kostenlose Basis-Funktionsumfang.